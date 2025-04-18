ВСУ ликвидировали на Покровском направлении более 120 оккупантов РФ в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 22:00 18.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Торецком направлении сегодня произошло 21 боестолкновение. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дилиевки, Леонидовки, Озаряновки, Дачного, Крымского и Дружбы, сейчас еще продолжаются семь боестолкновений.

С начала суток на Краматорском направлении враг четырежды атаковал в районе Временного Яра, западнее Андреевки и в сторону Ступочек и Белой Горы.

на Купянском направлении враг проводил девять наступательных действий вблизи Загрызового, Петропавловки и в сторону Песчаного и Новой Кругляковки.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 46 раз атаковал в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Успеновка, Новоалександровка, Богдановка, Сухая Балка, Старая Николаевка, Зверевое, Удачное, Андреевка и в направлениях Александрополя и Миролюбовки. Наши защитники отразили 38 штурмов, еще восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 252 оккупанта, из которых 124 — безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили танк, боевую бронированную машину, 12 единиц автомобильной техники, 23 мотоцикла, пять пунктов управления БпЛА, миномет, два средства РЭБ, средство спутниковой связи, девять БпЛА; также повредили самоходную артиллерийскую установку, танк, две пушки, две единицы автомобильной техники и три мотоцикла.