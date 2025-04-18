ВСУ ликвидировали на Покровском направлении более 120 оккупантов РФ в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 124 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Главные тезисы
- Украинские военные продолжают давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь территории, успешно отражая атаки на различных направлениях.
- С начала суток зафиксировано 124 боевых столкновения, в ходе которых украинские защитники ликвидировали более 120 российских оккупантов.
- На разных направлениях фронта противник проводил атаки вблизи населенных пунктов, однако силы обороны успешно реагировали и отражали штурмы.
Актуальная ситуация на фронте 18 апреля
Оперативная информация по состоянию на 22:00 18.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Волчанска и в сторону Малой Шапковки.
на Купянском направлении враг проводил девять наступательных действий вблизи Загрызового, Петропавловки и в сторону Песчаного и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 12 штурмов позиций вблизи населенных пунктов Грековка, Надежда, Новое, Новомихайловка, Колодцы, Ямполевка, Торское. Еще четыре боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении враг дважды атаковал в районах Спорного и Верхнекаменского, один бой продолжается.
С начала суток на Краматорском направлении враг четырежды атаковал в районе Временного Яра, западнее Андреевки и в сторону Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении сегодня произошло 21 боестолкновение. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дилиевки, Леонидовки, Озаряновки, Дачного, Крымского и Дружбы, сейчас еще продолжаются семь боестолкновений.
На Покровском направлении с начала этих суток противник 46 раз атаковал в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Успеновка, Новоалександровка, Богдановка, Сухая Балка, Старая Николаевка, Зверевое, Удачное, Андреевка и в направлениях Александрополя и Миролюбовки. Наши защитники отразили 38 штурмов, еще восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 252 оккупанта, из которых 124 — безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили танк, боевую бронированную машину, 12 единиц автомобильной техники, 23 мотоцикла, пять пунктов управления БпЛА, миномет, два средства РЭБ, средство спутниковой связи, девять БпЛА; также повредили самоходную артиллерийскую установку, танк, две пушки, две единицы автомобильной техники и три мотоцикла.
На Новопавловском направлении украинские защитники отразили семь атак захватчиков в районах Константинополя, Веселого, Свободного Поля и в направлении Отрадного, еще одна атака продолжается. Авиаудары получили Зеленое Поле, Мирное и Новополь.
На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Гуляйполю и Малиновке.
На Ореховском направлении украинские защитники отбивали три атаки противника в районе Щербаков, Степного и в направлении Малой Токмачки, один бой продолжается. Под авиаударами оказались Новоданиловка, Магдалиновка и Степногорск.
На Приднепровском направлении страна-террористка нанесла авиаудар по Николаевке.
На Курщине произошло 22 боестолкновения с российскими захватчиками, до сих пор длится один бой. Враг нанес 16 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 286 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.
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