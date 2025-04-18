Ситуация на фронте — количество боестолкновений между ВСУ и армией РФ возросло до 65

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 65.
Главные тезисы
- Общее количество боевых столкновений на фронте между ВСУ и армией РФ достигло 65.
- Украинские силы обороны успешно обороняются от атак российских оккупантов.
- Армия РФ выполнила 134 артиллерийских обстрела позиций украинских войск и гражданских населенных пунктов.
Актуальная ситуация на фронте 18 апреля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 18.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении враг однажды атаковал позиции наших защитников в районе Волчанска.
На Купянском направлении российские оккупанты совершили одну атаку вблизи Загрызового.
На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия совершила 10 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Надежда, Ямполевка, Торское. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.
На Краматорском направлении враг дважды пытался продвигаться вперед в районе Временного Яра и западнее Андреевки.
На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Озаряновки, Дачного, Крымского и Дружбы. Четыре атаки продолжаются, девять штурмовых действий захватчиков наши защитники уже отбили.
На Покровском направлении с начала суток российские кафиры предприняли 24 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Успеновка, Новоалександровка, Богдановка, Андреевка и в направлениях Александрополь еще два боестолкновения продолжаются.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбивали пять штурмовых действий вражеских войск. Противник пытался продвигаться в районах Константинополя, Свободного Поля и в направлении Отрадного, продолжается одно боестолкновение. Авиационные удары получили Зеленое Поле, Мирное и Новополь.
На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Гуляйполю и Малиновке.
На Ореховском направлении украинские защитники отразили атаку противника в районе Щербаков. Под авиаударами оказались Новоданиловка, Магдалиновка и Степногорск.
На Приднепровском направлении страна-террорист нанесла авиаудар по Николаевке.
В Курской области украинские воины за сегодня отразили шесть вражеских атак, еще одно боестолкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла 12 ударов, сбросив при этом 20 КАБов. Кроме того, враг совершил 134 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
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