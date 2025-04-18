Ситуация на фронте — количество боестолкновений между ВСУ и армией РФ возросло до 65

Оперативная информация по состоянию на 16.00 18.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Озаряновки, Дачного, Крымского и Дружбы. Четыре атаки продолжаются, девять штурмовых действий захватчиков наши защитники уже отбили.

На Краматорском направлении враг дважды пытался продвигаться вперед в районе Временного Яра и западнее Андреевки.

На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия совершила 10 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Надежда, Ямполевка, Торское. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Харьковском направлении враг однажды атаковал позиции наших защитников в районе Волчанска.

На Покровском направлении с начала суток российские кафиры предприняли 24 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Успеновка, Новоалександровка, Богдановка, Андреевка и в направлениях Александрополь еще два боестолкновения продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбивали пять штурмовых действий вражеских войск. Противник пытался продвигаться в районах Константинополя, Свободного Поля и в направлении Отрадного, продолжается одно боестолкновение. Авиационные удары получили Зеленое Поле, Мирное и Новополь.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Гуляйполю и Малиновке.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили атаку противника в районе Щербаков. Под авиаударами оказались Новоданиловка, Магдалиновка и Степногорск.

На Приднепровском направлении страна-террорист нанесла авиаудар по Николаевке.