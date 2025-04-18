Ситуація на фронті — кількість боєзіткнень між ЗСУ та армією РФ зросла до 65

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 65.
Головні тези:
- Українські сили оборони відбили 65 атак від російських окупантів на різних напрямках фронту.
- Ворожа авіація завдала ударів по деяких населених пунктах, зокрема Гуляйполю та Малинівці.
- Російські війська виконали 134 артилерійські обстріли позицій українських військ і цивільних населених пунктів.
Актуальна ситуація на фронті 18 квітня
Оперативна інформація станом на 16.00 18.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили одну атаку поблизу Загризового.
На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 10 атак на позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Надія, Ямполівка, Торське. Наразі триває одне боєзіткнення.
На Краматорському напрямку ворог двічі намагався просуватися вперед у районі Часового Яру та західніше Андріївки.
На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Торецька, Озарянівки, Дачного, Кримського та Дружби. Чотири атаки тривають, дев’ять штурмових дій загарбників наші захисники вже відбили.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 24 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Новоолександрівка, Богданівка, Андріївка та в напрямках Олександрополя, Миролюбівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 22 атаки, ще два боєзіткнення тривають.
На Новопавлівському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій ворожих військ. Противник намагався просуватися в районах Костянтинополя, Вільного Поля та в напрямку Одрадного, триває одне боєзіткнення. Авіаційних ударів зазнали Зелене Поле, Мирне та Новопіль.
На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Гуляйполю та Малинівці.
На Оріхівському напрямку українські захисники відбили атаку противника в районі Щербаків. Під авіаударами опинилися Новоданилівка, Магдалинівка та Степногірськ.
На Придніпровському напрямку країна-терорист завдала авіаудару по Миколаївці.
В Курській області українські воїни за сьогодні відбили шість ворожих атак, ще одне боєзіткнення триває. Авіація загарбників завдала 12 ударів, скинувши при цьому 20 КАБів. Крім того, ворог здійснив 134 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів.
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