Ситуація на фронті — кількість боєзіткнень між ЗСУ та армією РФ зросла до 65

Оперативна інформація станом на 16.00 18.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Торецька, Озарянівки, Дачного, Кримського та Дружби. Чотири атаки тривають, дев’ять штурмових дій загарбників наші захисники вже відбили.

На Краматорському напрямку ворог двічі намагався просуватися вперед у районі Часового Яру та західніше Андріївки.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 10 атак на позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Надія, Ямполівка, Торське. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Харківському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в районі Вовчанська.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 24 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Новоолександрівка, Богданівка, Андріївка та в напрямках Олександрополя, Миролюбівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 22 атаки, ще два боєзіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій ворожих військ. Противник намагався просуватися в районах Костянтинополя, Вільного Поля та в напрямку Одрадного, триває одне боєзіткнення. Авіаційних ударів зазнали Зелене Поле, Мирне та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Гуляйполю та Малинівці.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили атаку противника в районі Щербаків. Під авіаударами опинилися Новоданилівка, Магдалинівка та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку країна-терорист завдала авіаудару по Миколаївці.