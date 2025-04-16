ЗСУ знешкодили 138 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Оперативна інформація станом на 22:00 16.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

За сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 77 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 128 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад тисячу дронів-камікадзе та здійснили понад 4700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Покровському напрямку від початку цієї доби окупанти 29 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Успенівка, Новоолександрівка, Преображенка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка та в бік Старої Миколаївки й Сергіївки. Авіаударів зазнали населені пункти Покровськ, Довга Балка, Зоря, Нова Полтавка, Малинівка, Калинівка, Шевченко Перше та Гродівка.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 138 окупантів, з них 67 — безповоротно. Також українські воїни знищили сім одиниць автомобільної техніки, чотири мотоцикли, шість БпЛА, дві гармати. До того ж пошкодили один танк, дві БМП, два мотоцикли та два автомобілі росіян.