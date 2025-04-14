Між ЗСУ та армією РФ відбулося 67 бойових зіткнень від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Між ЗСУ та армією РФ відбулося 67 бойових зіткнень від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Сили оборони України стримують наступ російських окупантів та вживають необхідних заходів для недопущення просування противника вглиб української території. На цей час відбулося 67 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • Від початку доби між ЗСУ та армією РФ відбулося 67 бойових зіткнень.
  • Сили оборони України успішно стримують наступ ворога та відбивають атаки на різних напрямках.
  • На різних напрямках відбулися інциденти, включаючи атаки, авіаудари та штурми ворога. Ситуація динамічно розвивається.

Актуальна ситуація на фронті 14 квітня

Оперативна інформація станом на 16.00 14.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Харківському напрямку ворог завдав авіаудару по району Слатиного.

  • На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 13 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Надія, Нове, Катеринівка, Греківка, Зелена Долина, Торське, Білогорівка та Григорівка. Одна з них ще продовжується.

  • Війська окупантів шукають слабкі місця в нашій обороні поблизу Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Силами оборони успішно відбито одну ворожу атаку, на даний час точиться бій.

  • На Краматорському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися вперед на позиції українців в районі Часового Яру та Андріївки, одне боєзіткнення досі триває.

  • На Торецькому напрямку чотири боєзіткнення завершено, ще дві штурмові дії ворога тривають. Противник намагається просуватися вперед поблизу Озарянівки та Торецька.

  • На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Богданівка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 16 атак противника, три боєзіткнення тривають дотепер.

  • На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборону наших захисників у районі населених пунктів Костянтинопіль та Розлив. Одне боєзіткнення триває дотепер.

  • На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційних ударів некерованими авіаракетами по Гуляйполю та Залізничному.

  • На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми в районах населених пунктів Степове, Лобкове та Малі Щербаки.

  • На Придніпровському напрямку загарбники двічі намагалися просуватись до позицій українських підрозділів.

  • На Курському напрямку з початку доби відбулося 12 боїв, три з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинувши 23 керовані бомби, та здійснив 246 артилерійських обстрілів.

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