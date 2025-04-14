Між ЗСУ та армією РФ відбулося 67 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 14.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог завдав авіаудару по району Слатиного.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 13 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Надія, Нове, Катеринівка, Греківка, Зелена Долина, Торське, Білогорівка та Григорівка. Одна з них ще продовжується.

Війська окупантів шукають слабкі місця в нашій обороні поблизу Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Силами оборони успішно відбито одну ворожу атаку, на даний час точиться бій.

На Краматорському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися вперед на позиції українців в районі Часового Яру та Андріївки, одне боєзіткнення досі триває.

На Торецькому напрямку чотири боєзіткнення завершено, ще дві штурмові дії ворога тривають. Противник намагається просуватися вперед поблизу Озарянівки та Торецька.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Богданівка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 16 атак противника, три боєзіткнення тривають дотепер.