ЗСУ ліквідували понад 1300 окупантів РФ протягом доби

За добу українські захисники ліквідували ще 1310 російських окупантів, а також знищили чималу кількість ворожої військової техніки, зокрема й дві системи протиповітряної оборони.
Головні тези:
- Українські військові за добу ліквідували 1310 окупантів РФ.
- Також було знищено значну кількість ворожої військової техніки, включаючи дві системи протиповітряної оборони.
- Оновлені дані генштабу ЗСУ показали загальні бойові втрати противника від початку війни до квітня 2025 року.
Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 14 квітня 2025 року орієнтовно склали:
особового складу — близько 933 980 (+1310) осіб ліквідовано;
танків — 10 622 (+19) од.;
бойових броньованих машин — 22 130 (+42) од.;
артилерійських систем — 26 222 (+59) од.;
РСЗВ — 1 362 од.;
засобів ППО — 1 130 (+2) од.;
літаків — 370 од.;
гелікоптерів — 335 од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 32 544 (+119) од.;
крилатих ракет — 3 145 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 44 129 (+179) од.;
спеціальної техніки — 3801 (+2) од.
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