ЗСУ ліквідували понад 1300 окупантів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували понад 1300 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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За добу українські захисники ліквідували ще 1310 російських окупантів, а також знищили чималу кількість ворожої військової техніки, зокрема й дві системи протиповітряної оборони.

Головні тези:

  • Українські військові за добу ліквідували 1310 окупантів РФ.
  • Також було знищено значну кількість ворожої військової техніки, включаючи дві системи протиповітряної оборони.
  • Оновлені дані генштабу ЗСУ показали загальні бойові втрати противника від початку війни до квітня 2025 року.

Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 14 квітня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 933 980 (+1310) осіб ліквідовано;

  • танків — 10 622 (+19) од.;

  • бойових броньованих машин — 22 130 (+42) од.;

  • артилерійських систем — 26 222 (+59) од.;

  • РСЗВ — 1 362 од.;

  • засобів ППО — 1 130 (+2) од.;

  • літаків — 370 од.;

  • гелікоптерів — 335 од.;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 32 544 (+119) од.;

  • крилатих ракет — 3 145 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 44 129 (+179) од.;

  • спеціальної техніки — 3801 (+2) од.

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