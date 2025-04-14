ВСУ ликвидировали более 1300 оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 1300 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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За сутки украинские защитники ликвидировали еще 1310 российских окупантов, а также уничтожили немалое количество вражеской военной техники, в том числе две системы противовоздушной обороны.

Главные тезисы

  • Украинские защитники за сутки ликвидировали 1310 оккупантов РФ и уничтожили вражескую военную технику, включая две системы противовоздушной обороны.
  • Обновленные данные генштаба ВСУ показали общие боевые потери противника с начала войны до апреля 2025 года.

Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 14 апреля 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава — около 933 980 (+1310) человек ликвидировано;

  • танков — 10 622 (+19) ед;

  • боевых бронированных машин — 22 130 (+42) ед;

  • артиллерийских систем — 26 222 (+59) ед;

  • РСЗО — 1 362 ед.;

  • средств ПВО — 1 130 (+2) ед;

  • самолетов — 370 ед.;

  • вертолетов — 335 ед.;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 32 544 (+119) ед;

  • крылатых ракет — 3 145 ед.;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 44 129 (+179) ед;

  • специальной техники — 3801 (+2) ед.

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