ВСУ ликвидировали более 1300 оккупантов РФ в течение суток

За сутки украинские защитники ликвидировали еще 1310 российских окупантов, а также уничтожили немалое количество вражеской военной техники, в том числе две системы противовоздушной обороны.
Главные тезисы
- Украинские защитники за сутки ликвидировали 1310 оккупантов РФ и уничтожили вражескую военную технику, включая две системы противовоздушной обороны.
- Обновленные данные генштаба ВСУ показали общие боевые потери противника с начала войны до апреля 2025 года.
Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 14 апреля 2025 года ориентировочно составили:
личного состава — около 933 980 (+1310) человек ликвидировано;
танков — 10 622 (+19) ед;
боевых бронированных машин — 22 130 (+42) ед;
артиллерийских систем — 26 222 (+59) ед;
РСЗО — 1 362 ед.;
средств ПВО — 1 130 (+2) ед;
самолетов — 370 ед.;
вертолетов — 335 ед.;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 32 544 (+119) ед;
крылатых ракет — 3 145 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 44 129 (+179) ед;
специальной техники — 3801 (+2) ед.
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