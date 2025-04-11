Между ВСУ и армией РФ произошло 75 боевых столкновений с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов и принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь страны. В настоящее время произошло 75 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины активно сдерживают наступление армии РФ на различных направлениях.
- Украинские защитники успешно отбивают атаки российских захватчиков в населенных пунктах и на позициях.
- Враг совершает множество попыток прорваться сквозь оборону, но украинские военные стойко обороняют свои позиции.
Актуальная ситуация на фронте 11 апреля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 11.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Купянском направлении российские оккупанты семь раз атаковали позиции Сил обороны в районах Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызового, в настоящее время продолжается три боестолкновения.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Надежда, Грековка, Новое и Екатериновка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.
На Северском направлении наши защитники отбивают атаку противника в районе Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении украинские защитники отражают два штурмовых действия российских захватчиков. Враг пытается прорваться в районах Курдюмовки и Орехово-Василовки.
На Торецком направлении наши защитники отбили пять атак оккупантов вблизи Дачного, Дружбы и Торецка, еще одно боевое столкновение продолжается.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиново, Тарасовка, Елизаветовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Преображенка, Надеевка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 24 атаки противника, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационные удары понес населенный пункт Богатырь.
На Новопавловском направлении враг трижды пытался прорвать оборону наших защитников в районах Разлива и Раздольного.
На Гуляйпольском направлении произошло три боестолкновения с противником в районах населенных пунктов Привольное, Новоселка и Бурлацкое.
На Ореховском направлении украинские воины отразили две атаки врага в районе Малых Щербаков.
На Приднепровском направлении враг трижды пытался приблизиться к позициям наших защитников, успеха не имел.
На Курском направлении с начала суток произошло десять боестолкновений, три из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 25 авиационных ударов, сбросив 41 КАБ, и совершил 259 артиллерийских обстрелов, в том числе 16 из реактивных систем залпового огня.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-