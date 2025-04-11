Между ВСУ и армией РФ произошло 75 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 11.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Торецком направлении наши защитники отбили пять атак оккупантов вблизи Дачного, Дружбы и Торецка, еще одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают два штурмовых действия российских захватчиков. Враг пытается прорваться в районах Курдюмовки и Орехово-Василовки.

На Северском направлении наши защитники отбивают атаку противника в районе Ивано-Дарьевки.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Надежда, Грековка, Новое и Екатериновка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Купянском направлении российские оккупанты семь раз атаковали позиции Сил обороны в районах Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызового, в настоящее время продолжается три боестолкновения.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиново, Тарасовка, Елизаветовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Преображенка, Надеевка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 24 атаки противника, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационные удары понес населенный пункт Богатырь.

На Новопавловском направлении враг трижды пытался прорвать оборону наших защитников в районах Разлива и Раздольного.

На Гуляйпольском направлении произошло три боестолкновения с противником в районах населенных пунктов Привольное, Новоселка и Бурлацкое.

На Ореховском направлении украинские воины отразили две атаки врага в районе Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг трижды пытался приблизиться к позициям наших защитников, успеха не имел.