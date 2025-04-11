Між ЗСУ та армією РФ відбулося 75 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 11.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили п’ять атак окупантів поблизу Дачного, Дружби та Торецька, ще одне бойове зіткнення триває.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають дві штурмові дії російських загарбників. Ворог намагається прорватися в районах Курдюмівки та Оріхово-Василівки.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбивають атаку противника в районі Івано-Дар’ївки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Надія, Греківка, Нове та Катеринівка. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку російські окупанти сім разів атакували позиції Сил оборони в районах Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового, на даний час триває три боєзіткнення.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Преображенка, Надіївка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 24 атаки противника, два боєзіткнення тривають дотепер. Авіаційних ударів зазнав населений пункт Багатир.

На Новопавлівському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборону наших захисників у районах Розливу та Роздольного.

На Гуляйпільському напрямку відбулося три боєзіткнення з противником у районах населених пунктів Привільне, Новосілка та Бурлацьке.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили дві атаки ворога в районі Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог тричі намагався наблизитись до позицій наших захисників, успіху не мав.