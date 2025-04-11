Між ЗСУ та армією РФ відбулося 75 бойових зіткнень від початку доби

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів та вживають заходів для недопущення просування противника вглиб країни. На цей час відбулося 75 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Сили оборони України активно стримують наступ російських окупантів на різних напрямках.
- Українські захисники відбили багато атак від загарбницької армії, яка намагалася прорватися в різних районах.
- Російські загарбники здійснили спроби атаки та обстрілів у багатьох населених пунктах, але зустріли стійкий опір українських військових.
Актуальна ситуація на фронті 11 квітня
Оперативна інформація станом на 16.00 11.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Куп’янському напрямку російські окупанти сім разів атакували позиції Сил оборони в районах Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового, на даний час триває три боєзіткнення.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Надія, Греківка, Нове та Катеринівка. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.
На Сіверському напрямку наші оборонці відбивають атаку противника в районі Івано-Дар’ївки.
На Краматорському напрямку українські захисники відбивають дві штурмові дії російських загарбників. Ворог намагається прорватися в районах Курдюмівки та Оріхово-Василівки.
На Торецькому напрямку наші захисники відбили п’ять атак окупантів поблизу Дачного, Дружби та Торецька, ще одне бойове зіткнення триває.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Преображенка, Надіївка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 24 атаки противника, два боєзіткнення тривають дотепер. Авіаційних ударів зазнав населений пункт Багатир.
На Новопавлівському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборону наших захисників у районах Розливу та Роздольного.
На Гуляйпільському напрямку відбулося три боєзіткнення з противником у районах населених пунктів Привільне, Новосілка та Бурлацьке.
На Оріхівському напрямку українські воїни відбили дві атаки ворога в районі Малих Щербаків.
На Придніпровському напрямку ворог тричі намагався наблизитись до позицій наших захисників, успіху не мав.
На Курському напрямку з початку доби відбулося десять боєзіткнень, три з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 25 авіаційних ударів, скинувши 41 КАБ, та здійснив 259 артилерійських обстрілів, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню.
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