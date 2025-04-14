Между ВСУ и армией РФ произошло 67 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 14.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Харьковском направлении враг нанес авиаудару по району Слатино.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 13 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Екатериновка, Грековка, Зеленая Долина, Торское, Белогоровка и Григорьевка. Одна из них еще продолжается.

Войска кафиров ищут слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского на Северском направлении. Силами обороны успешно отбита одна вражеская атака, в настоящее время идет бой.

На Краматорском направлении кафиры дважды пытались продвинуться вперед на позиции украинцев в районе Временного Яра и Андреевки, одно боеприкосновение до сих пор продолжается.

На Торецком направлении четыре боестолкновения завершены, еще два штурмовых действия врага продолжаются. Противник пытается продвигаться вперед вблизи Озаряновки и Торецкая.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Котляровка, Богдановка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 16 атак противника, три боестолкновения продолжаются до сих пор.