Между ВСУ и армией РФ произошло 67 боевых столкновений с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов и принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника в глубь украинской территории. В настоящее время произошло 67 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины противостоят армии РФ на различных направлениях, успешно сдерживая наступление врага.
- Наблюдается динамичное развитие событий - за день произошло 67 боевых столкновений.
- Российские захватчики совершают атаки, авиаудары и штурмы, однако оборона Украины отражает натиск противника.
Актуальная ситуация на фронте 14 апреля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 14.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении враг нанес авиаудару по району Слатино.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 13 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Екатериновка, Грековка, Зеленая Долина, Торское, Белогоровка и Григорьевка. Одна из них еще продолжается.
Войска кафиров ищут слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского на Северском направлении. Силами обороны успешно отбита одна вражеская атака, в настоящее время идет бой.
На Краматорском направлении кафиры дважды пытались продвинуться вперед на позиции украинцев в районе Временного Яра и Андреевки, одно боеприкосновение до сих пор продолжается.
На Торецком направлении четыре боестолкновения завершены, еще два штурмовых действия врага продолжаются. Противник пытается продвигаться вперед вблизи Озаряновки и Торецкая.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Котляровка, Богдановка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 16 атак противника, три боестолкновения продолжаются до сих пор.
В Новопавловском направлении враг пять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенных пунктов Константинополь и Разлив. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационных ударов неуправляемыми авиаракетами по Гуляйполю и Железнодорожному.
На Ореховском направлении наши защитники отразили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Степное, Лобковое и Малые Щербаки.
В Приднепровском направлении захватчики дважды пытались продвигаться к позициям украинских подразделений.
На Курском направлении с начала суток произошло 12 боев, три из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес девять авиационных ударов, сбросив 23 управляемых бомбы, и совершил 246 артиллерийских обстрелов.
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