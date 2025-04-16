Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося 70 боєзіткнень

Оперативна інформація станом на 16.00 16.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Харківському напрямку триває одна атака противника неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі намагалися прорвати нашу оборону в районах Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила десять атак на позиції українців поблизу населених пунктів Надія, Новосергіївка, Греківка, Новомихайлівка, Нове та в бік Ольгівки й Зеленої Долини. Три бої тривають до цього часу.

П’ять ворожих штурмів відбили українські захисники на Сіверському напрямку, в районах Івано-Дар’ївки, Виїмки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили чотири атаки противника в районах Часового Яру, Курдюмівки та Ступочок.