Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 70 боестолкновений

Оперативная информация по состоянию на 16.00 16.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Торецком направлении враг совершил восемь штурмовых действий в районах Торецкая и Леонидовки, четыре боя продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили четыре атаки противника в районах Временного Яра, Курдюмовки и Ступочек.

Пять вражеских штурмов отразили украинские защитники на Северском направлении , в районах Ивано-Дарьевки, Выемки и Верхнекаменского.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила десять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Надежда, Новосергеевка, Грековка, Новомихайловка, Новое и в сторону Ольговки и Зеленой Долины.

На Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать нашу оборону в районах Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызового.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 20 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лысовка, Зверевое, Успеновка, Новоалександровка, Преображенка, Троицкое, Андреевка, Богдановка и в сторону Старой Николаев. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 17 атак противника, три боя продолжаются до сих пор. Авиаудары получили населенные пункты Покровск, Долгая Балка, Заря, Новая Полтавка, Малиновка, Калиновка, Шевченко Первое.

На Новопавловском направлении враг семь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя. Вражеская авиация нанесла удары по районам населенных пунктов Зеленое Поле, Камышеваха и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении авиационных ударов получили Железнодорожное и Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Лобково.

На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия, в то же время нанес авиаударов управляемыми бомбами по Херсону.