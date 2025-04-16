Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 70 боестолкновений

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов и принимают меры для недопущения продвижения противника в глубь украинской территории.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины активно противостоят наступлению российских войск на различных направлениях.
- За 16 апреля зафиксировано 70 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Российские захватчики совершили численные атаки на позиции украинских защитников в различных населенных пунктах.
Актуальная ситуация на фронте 16 апреля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 16.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении продолжается одна атака противника неподалеку от Волчанска.
На Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать нашу оборону в районах Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызового.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила десять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Надежда, Новосергеевка, Грековка, Новомихайловка, Новое и в сторону Ольговки и Зеленой Долины.
Пять вражеских штурмов отразили украинские защитники на Северском направлении, в районах Ивано-Дарьевки, Выемки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении украинские защитники остановили четыре атаки противника в районах Временного Яра, Курдюмовки и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил восемь штурмовых действий в районах Торецкая и Леонидовки, четыре боя продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 20 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лысовка, Зверевое, Успеновка, Новоалександровка, Преображенка, Троицкое, Андреевка, Богдановка и в сторону Старой Николаев. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 17 атак противника, три боя продолжаются до сих пор. Авиаудары получили населенные пункты Покровск, Долгая Балка, Заря, Новая Полтавка, Малиновка, Калиновка, Шевченко Первое.
На Новопавловском направлении враг семь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя. Вражеская авиация нанесла удары по районам населенных пунктов Зеленое Поле, Камышеваха и Вербовое.
На Гуляйпольском направлении авиационных ударов получили Железнодорожное и Гуляйполе.
На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Лобково.
На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия, в то же время нанес авиаударов управляемыми бомбами по Херсону.
На Курском направлении с начала суток произошло пять боестолкновений. Кроме того, враг нанес пять авиаударов, сбросив 12 управляемых авиабомб, также совершил 190 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.
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