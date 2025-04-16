ВСУ обезвредили 138 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 92 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Главные тезисы
- Всего за последние сутки на фронте произошло 92 боевых столкновения в различных районах Украины.
- Украинские военные обезвредили 138 оккупантов и повредили технику противника на Покровском направлении.
- Российские силы нанесли значительное количество ракетных и авиационных ударов, а также привлекли дроны-камикадзе для атак.
Актуальная ситуация на фронте 16 апреля
Оперативная информация по состоянию на 22:00 16.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
За сегодняшний день российские войска нанесли один ракетный и 77 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 128 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более тысячи дронов-камикадзе и произвели более 4700 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Западного.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Петропавловки, Новой Кругляковки, Богуславки и Загрызового. Украинские защитники остановили все пять вражеских атак.
На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции сил обороны вблизи населенных пунктов Надежда, Новосергеевка, Грековка, Новомихайловка, Новое и в сторону Ольговки и Зеленой Долины. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
Девять вражеских штурмов отбили украинские защитники на Северском направлении, оккупанты пытались продвигаться в районах Григоровки, Ивано-Дарьевки, Выемки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах Временного Яра, Курдюмовки и Ступочек.
Восемь раз россияне шли вперед на позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Торецка и Леонидовки.
На Покровском направлении с начала этих суток оккупанты 29 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Успеновка, Новоалександровка, Преображенка, Троицкое, Андреевка, Богдановка и в сторону Старой Николаевки и Сергеевки. Авиаудары получили населенные пункты Покровск, Долгая Балка, Заря, Новая Полтавка, Малиновка, Калиновка, Шевченко Первое и Гродовка.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 138 окупантов, из них 67 — безвозвратно. Также украинские воины уничтожили семь единиц автомобильной техники, четыре мотоцикла, шесть БпЛА, две пушки. К тому же повредили один танк, две БМП, два мотоцикла и два автомобиля россиян.
На Новопавловском направлении враг 15 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Разлива, Богатыря и Привольного. Два боестолкновения не утихают до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары по районам населенных пунктов Зеленое Поле, Камышеваха, Новодаровка и Вербовое.
На Гуляйпольском направлении авиационных ударов получили Железнодорожное и Гуляйполе.
На Ореховском направлении агрессор шесть раз атаковал позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Лобково, Малая Токмачка, Новоданиловка, Степное, Каменское. Авиаудары получили Лукьяновское, Степногорск и Каменское. Бои продолжаются в четырех локациях.
На Приднепровском направлении враг проводил три наступательных действия, одно из которых продолжается до сих пор. В то же время нанес авиаудары управляемыми бомбами по Херсону.
На Курщине с начала суток украинские воины отбили 10 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 19 авиационных ударов, сбросив 32 управляемых бомбы, также совершил 308 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 16 из реактивных систем залпового огня.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-