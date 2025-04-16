ВСУ обезвредили 138 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 92 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Актуальная ситуация на фронте 16 апреля

Оперативная информация по состоянию на 22:00 16.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

За сегодняшний день российские войска нанесли один ракетный и 77 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 128 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более тысячи дронов-камикадзе и произвели более 4700 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Западного.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Петропавловки, Новой Кругляковки, Богуславки и Загрызового. Украинские защитники остановили все пять вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции сил обороны вблизи населенных пунктов Надежда, Новосергеевка, Грековка, Новомихайловка, Новое и в сторону Ольговки и Зеленой Долины. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Девять вражеских штурмов отбили украинские защитники на Северском направлении, оккупанты пытались продвигаться в районах Григоровки, Ивано-Дарьевки, Выемки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах Временного Яра, Курдюмовки и Ступочек.

Восемь раз россияне шли вперед на позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Торецка и Леонидовки.

На Покровском направлении с начала этих суток оккупанты 29 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Успеновка, Новоалександровка, Преображенка, Троицкое, Андреевка, Богдановка и в сторону Старой Николаевки и Сергеевки. Авиаудары получили населенные пункты Покровск, Долгая Балка, Заря, Новая Полтавка, Малиновка, Калиновка, Шевченко Первое и Гродовка.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 138 окупантов, из них 67 — безвозвратно. Также украинские воины уничтожили семь единиц автомобильной техники, четыре мотоцикла, шесть БпЛА, две пушки. К тому же повредили один танк, две БМП, два мотоцикла и два автомобиля россиян.