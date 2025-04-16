ВСУ обезвредили 138 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ обезвредили 138 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
танк
Читати українською

Всего с начала этих суток произошло 92 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Главные тезисы

  • Всего за последние сутки на фронте произошло 92 боевых столкновения в различных районах Украины.
  • Украинские военные обезвредили 138 оккупантов и повредили технику противника на Покровском направлении.
  • Российские силы нанесли значительное количество ракетных и авиационных ударов, а также привлекли дроны-камикадзе для атак.

Актуальная ситуация на фронте 16 апреля

Оперативная информация по состоянию на 22:00 16.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

За сегодняшний день российские войска нанесли один ракетный и 77 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 128 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более тысячи дронов-камикадзе и произвели более 4700 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

  • На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Западного.

  • На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Петропавловки, Новой Кругляковки, Богуславки и Загрызового. Украинские защитники остановили все пять вражеских атак.

  • На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции сил обороны вблизи населенных пунктов Надежда, Новосергеевка, Грековка, Новомихайловка, Новое и в сторону Ольговки и Зеленой Долины. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

  • Девять вражеских штурмов отбили украинские защитники на Северском направлении, оккупанты пытались продвигаться в районах Григоровки, Ивано-Дарьевки, Выемки и Верхнекаменского.

  • На Краматорском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах Временного Яра, Курдюмовки и Ступочек.

  • Восемь раз россияне шли вперед на позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Торецка и Леонидовки.

  • На Покровском направлении с начала этих суток оккупанты 29 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Успеновка, Новоалександровка, Преображенка, Троицкое, Андреевка, Богдановка и в сторону Старой Николаевки и Сергеевки. Авиаудары получили населенные пункты Покровск, Долгая Балка, Заря, Новая Полтавка, Малиновка, Калиновка, Шевченко Первое и Гродовка.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 138 окупантов, из них 67 — безвозвратно. Также украинские воины уничтожили семь единиц автомобильной техники, четыре мотоцикла, шесть БпЛА, две пушки. К тому же повредили один танк, две БМП, два мотоцикла и два автомобиля россиян.

  • На Новопавловском направлении враг 15 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Разлива, Богатыря и Привольного. Два боестолкновения не утихают до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары по районам населенных пунктов Зеленое Поле, Камышеваха, Новодаровка и Вербовое.

  • На Гуляйпольском направлении авиационных ударов получили Железнодорожное и Гуляйполе.

  • На Ореховском направлении агрессор шесть раз атаковал позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Лобково, Малая Токмачка, Новоданиловка, Степное, Каменское. Авиаудары получили Лукьяновское, Степногорск и Каменское. Бои продолжаются в четырех локациях.

  • На Приднепровском направлении враг проводил три наступательных действия, одно из которых продолжается до сих пор. В то же время нанес авиаудары управляемыми бомбами по Херсону.

  • На Курщине с начала суток украинские воины отбили 10 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 19 авиационных ударов, сбросив 32 управляемых бомбы, также совершил 308 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 16 из реактивных систем залпового огня.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло 67 боевых столкновений с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сразу 6 районов сосредоточения армии РФ попали под удары ВСУ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 16 апреля 2025 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 70 боестолкновений
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?