ЗСУ ліквідували понад 1200 російських окупантів протягом доби

За останню добу з 16 на 17 квітня, російські загарбники втратили на фронті 1230 солдатів і 313 одиниць техніки.
Головні тези:
- Російські загарбники втратили 1230 солдатів і 313 одиниць техніки на фронті за одну добу.
- Оновлені дані від Генштабу ЗСУ показують, що загальні бойові втрати противника у війні складають близько 937 440 осіб.
Актуальні втрати РФ у війні проти України
Генштаб ЗСУ оновив дані втрат армії РФ у війні проти України станом на 17 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 937 440 (+1230) осіб ліквідовано;
танків — 10 654 (+16) од.;
бойових броньованих машин — 22 217 (+54) од.;
артилерійських систем — 26 442 (+65) од.;
РСЗВ — 1366 (+2) од.;
засобів ППО — 1135 (+3) од.;
літаків — 370 од.;
гелікоптерів — 335 од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 32 925 (+88) од.;
крилатих ракет — 3145 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 44 642 (+170) од.;
спеціальної техніки — 3807 (+3) од.
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