ЗСУ ліквідували понад 1200 російських окупантів протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували понад 1200 російських окупантів протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
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За останню добу з 16 на 17 квітня, російські загарбники втратили на фронті 1230 солдатів і 313 одиниць техніки.

Головні тези:

  • Російські загарбники втратили 1230 солдатів і 313 одиниць техніки на фронті за одну добу.
  • Оновлені дані від Генштабу ЗСУ показують, що загальні бойові втрати противника у війні складають близько 937 440 осіб.

Актуальні втрати РФ у війні проти України

Генштаб ЗСУ оновив дані втрат армії РФ у війні проти України станом на 17 квітня.

Втрати Росії у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 937 440 (+1230) осіб ліквідовано;

  • танків — 10 654 (+16) од.;

  • бойових броньованих машин — 22 217 (+54) од.;

  • артилерійських систем — 26 442 (+65) од.;

  • РСЗВ — 1366 (+2) од.;

  • засобів ППО — 1135 (+3) од.;

  • літаків — 370 од.;

  • гелікоптерів — 335 од.;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 32 925 (+88) од.;

  • крилатих ракет — 3145 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 44 642 (+170) од.;

  • спеціальної техніки — 3807 (+3) од.

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Категорія
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Категорія
Україна
Дата публікації
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Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати армії РФ у війні проти України
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
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Генштаб ЗСУ
втрати

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