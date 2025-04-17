ВСУ ликвидировали более 1200 российских оккупантов в течение суток

За последние сутки с 16 на 17 апреля, российские захватчики потеряли на фронте 1230 солдат и 313 единиц техники.
Главные тезисы
- Обновленные данные Генштаба ВСУ указывают на потерю российскими захватчиками 1230 солдат и 313 единиц техники за сутки.
- Общие боевые потери российских захватчиков в войне против Украины составляют около 937 440 человек.
Актуальные потери РФ в войне против Украины
Генштаб ВСУ обновил данные потерь армии РФ в войне против Украины по состоянию на 17 апреля.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.04.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 937 440 (+1230) человек ликвидировано;
танков — 10 654 (+16) ед;
боевых бронированных машин — 22 217 (+54) ед;
артиллерийских систем — 26 442 (+65) ед;
РСЗО — 1366 (+2) ед.;
средств ПВО — 1135 (+3) ед;
самолетов — 370 ед;
вертолетов — 335 ед.;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 32 925 (+88) ед;
крылатых ракет — 3145 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 44 642 (+170) ед;
специальной техники — 3807 (+3) ед.
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