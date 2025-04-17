ВСУ ликвидировали более 1200 российских оккупантов в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 1200 российских оккупантов в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Read in English
Читати українською

За последние сутки с 16 на 17 апреля, российские захватчики потеряли на фронте 1230 солдат и 313 единиц техники.

Главные тезисы

  • Обновленные данные Генштаба ВСУ указывают на потерю российскими захватчиками 1230 солдат и 313 единиц техники за сутки.
  • Общие боевые потери российских захватчиков в войне против Украины составляют около 937 440 человек.

Актуальные потери РФ в войне против Украины

Генштаб ВСУ обновил данные потерь армии РФ в войне против Украины по состоянию на 17 апреля.

Потери России в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 937 440 (+1230) человек ликвидировано;

  • танков — 10 654 (+16) ед;

  • боевых бронированных машин — 22 217 (+54) ед;

  • артиллерийских систем — 26 442 (+65) ед;

  • РСЗО — 1366 (+2) ед.;

  • средств ПВО — 1135 (+3) ед;

  • самолетов — 370 ед;

  • вертолетов — 335 ед.;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 32 925 (+88) ед;

  • крылатых ракет — 3145 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 44 642 (+170) ед;

  • специальной техники — 3807 (+3) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ в войне против Украины
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ отчитывался о потерях РФ в войне против Украины за месяц
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?