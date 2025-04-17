Сырский заявил об успехах ВСУ на Донецком направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский заявил об успехах ВСУ на Донецком направлении

Главнокомандующий ВС Украины
Сырский
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За последние недели Силы обороны Украины освободили около 16 км территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино и Шевченко, близ Покровска.

Главные тезисы

  • ВСУ освободили около 16 км территории на Донецком направлении, в том числе в районе Удачного, Котлино и Шевченко.
  • Главнокомандующий Александр Сырский подтвердил стратегический успех в борьбе с российскими оккупантами.
  • Силы обороны ежедневно проводят контрнаступательные действия, останавливая штурмовые действия противника и нанося значительные потери.

ВСУ имеют успехи на Донецком направлении фронта

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил в Фейсбуке.

Мы продолжаем оборонную операцию, производим контрнаступательные действия и имеем определенные успехи. За последние недели освободили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами

Главнокомандующий ВСУ проинформировал, что отработал в операционной зоне войск ОТУ "Донецк" и в течение трех суток побывал фактически во всех бригадах группировки. Также он отметил, что на Покровском направлении Силы обороны ежедневно останавливают около 30 штурмовых действий противника и наносят российским оккупантам значительные потери.

Заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировки бригадного генерала Александра Тарнавского, плодотворно поработал с командирами бригад на их командных пунктах, на местах решил проблемные вопросы организации боевых действий, обеспечения боеприпасами и материально-техническими средствами.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ обратил внимание на тщательную подготовку и обеспечение боевых действий боевых подразделений и штурмовых групп. Сырский подчеркнул, что "это должно являться постоянным объектом контроля командира бригады и непосредственной ответственностью командира батальона".

Отдал необходимые распоряжения по решению проблемных вопросов и удовлетворению имеющихся потребностей. Противник не изменил свои планы — оттеснить подразделения Вооруженных Сил Украины за пределы Донбасса и Луганской области и выйти на административные границы этих областей. Однако замысел врага остается нереализованным.

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