Сирський заявив про успіхи ЗСУ на Донецькому напрямку

За останні тижні Сили оборони України звільнили близько 16 км² території в районі населених пунктів Удачне, Котлине та Шевченко, що поблизу Покровська.

ЗСУ мають успіхи на Донецькому напрямку фронту

Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив у Фейсбуці.

Ми продовжуємо оборонну операцію, проводимо контрнаступальні дії і маємо певні успіхи. За останні тижні звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачне, Котлине, Шевченко. Олександр Сирський Головнокомандувач Збройних сил

Головнокомандувач ЗСУ поінформував, що відпрацював у операційній зоні військ ОТУ “Донецьк” та протягом трьох діб побував фактично у всіх бригадах угруповання. Також він відзначив, що на Покровському напрямку Сили оборони щодня зупиняють близько 30 штурмових дій противника та завдають російським окупантам значних втрат.

Заслухав доповіді командувача оперативного-тактичного угруповання бригадного генерала Олександра Тарнавського, плідно попрацював з командирами бригад на їх командних пунктах, на місцях розв'язав проблемні питання щодо організації бойових дій, забезпечення боєприпасами та матеріально-технічними засобами.

Окрім того, головнокомандувач ЗСУ звернув увагу на ретельну підготовку та забезпечення бойових дій бойових підрозділів та штурмових груп. Сирський наголосив, що "це повинно бути постійним обʼєктом контролю командира бригади та безпосередньою відповідальністю командира батальйону".