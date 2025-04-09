Введення миротворців в Україну. Сирський вказав на важливий момент

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що європейські миротворчі війська не будуть перебувати на лінії фронту, якщо вогонь на полі бою все-таки буде зупинений, а бойові дії завершені.

Сирський озвучив позицію щодо миротворців

Журналісти поцікавилися у головкома, наскільки реалістичним є сценарій введення контингенту іноземних військ до України.

За його словами, у цьому випадку йдеться про політичне питання.

З військової точки зору, звичайно, наявність контингенту іншої країни — це додаткова гарантія безпеки, тому що вони будуть гарантувати, що принаймні та частина, де знаходяться ці війська, не буде уражена противником. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Головком звернув увагу на те, що теоретично ці частини не будуть знаходитися на лінії бойового зіткнення.

Їх планують розмістити там, де буде мінімальний рівень загрози.

За словами Сирського, усі рішення, які стосуються дій на фронті, глава держави Володимир Зеленський одноосібно ніколи не ухвалює, а завжди радиться з військовими.

Журналісти запитали у головнокомандувача ЗСУ, чи вважає він миротворчі війська достатньою гарантією безпеки для України.