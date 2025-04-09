Введение миротворцев в Украину. Сырский указал на важный момент
Категория
Украина
Дата публикации

Введение миротворцев в Украину. Сырский указал на важный момент

Сырский озвучил свою позицию касательно миротворцев
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Источник:  LB.ua

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что европейские миротворческие войска не будут находиться на линии фронта, если огонь на поле боя будет все-таки остановлен, а боевые действия завершены.

Главные тезисы

  • Европейские миротворцы будут размещены в зонах минимальной угрозы.
  • Сырский оценил, будет ли присутствие миротворческого контингента достаточной гарантией безопасности для Украины.

Сырский озвучил свою позицию касательно миротворцев

Журналисты поинтересовались у главкома, насколько реалистичен сценарий введения контингента иностранных войск в Украину.

По его словам, в данном случае речь идет о политическом вопросе.

С военной точки зрения, конечно, наличие контингента другой страны — это дополнительная гарантия безопасности, потому что они будут гарантировать, что, по крайней мере, часть, где находятся эти войска, не будет поражена противником.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Главком обратил внимание на то, что теоретически эти части не будут находиться на линии боевого столкновения.

Их планируют разместить там, где будет минимальный уровень угрозы.

По словам Сырского, все решения, касающиеся действий на фронте, глава государства Владимир Зеленский единолично никогда не принимает, а всегда совещается с военными.

Журналисты спросили у главнокомандующего ВСУ, считает ли он миротворческие войска достаточной гарантией безопасности для Украины.

Вы знаете его (врага — ред.) планы, а присутствие контингента их срывает. И насколько они будут прогнозированы... Да, на определенный период, конечно, это стабилизирует ситуацию. Но как надолго, трудно сказать, — подчеркнул Сырский.

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