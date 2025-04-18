ЗСУ ліквідували на Покровському напрямку понад 120 окупантів РФ протягом доби

Оперативна інформація станом на 22:00 18.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в районі Вовчанська та в бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку ворог проводив дев’ять наступальних дій поблизу Загризового, Петропавлівки та в бік Піщаного і Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 12 штурмів позицій поблизу населених пунктів Греківка, Надія, Нове, Новомихайлівка, Колодязі, Ямполівка, Торське. Ще чотири боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував в районах Спірного та Верхньокам’янського, один бій досі триває.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Часового Яру, західніше Андріївки та в бік Ступочок і Білої Гори.