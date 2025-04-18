ЗСУ ліквідували на Покровському напрямку понад 120 окупантів РФ протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 124 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Головні тези:
- Українські військові ліквідували понад 120 російських окупантів на Покровському напрямку протягом доби.
- З початку доби зафіксовано 124 бойові зіткнення на різних напрямках фронту.
- Ворог проводив атаки поблизу різних населених пунктів, проте українські захисники успішно реагували та відбили штурми.
Актуальна ситуація на фронті 18 квітня
Оперативна інформація станом на 22:00 18.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в районі Вовчанська та в бік Малої Шапківки.
На Куп’янському напрямку ворог проводив дев’ять наступальних дій поблизу Загризового, Петропавлівки та в бік Піщаного і Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 12 штурмів позицій поблизу населених пунктів Греківка, Надія, Нове, Новомихайлівка, Колодязі, Ямполівка, Торське. Ще чотири боєзіткнення тривають.
На Сіверському напрямку ворог двічі атакував в районах Спірного та Верхньокам’янського, один бій досі триває.
З початку доби на Краматорському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Часового Яру, західніше Андріївки та в бік Ступочок і Білої Гори.
На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 21 боєзіткнення. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки, Леонідівки, Озарянівки, Дачного, Кримського та Дружби, зараз ще тривають сім боєзіткнень.
На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 46 разів атакував у районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Новоолександрівка, Богданівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Звірове, Удачне, Андріївка та в напрямках Олександрополя і Миролюбівки. Наші захисники відбили 38 штурмів, ще вісім боєзіткнень продовжуються до цього часу.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 252 окупанти, з яких 124 — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили танк, бойову броньовану машину, 12 одиниць автомобільної техніки, 23 мотоцикли, п’ять пунктів управління БпЛА, міномет, два засоби РЕБ, засіб супутникового зв’язку, дев’ять БпЛА; також пошкодили самохідну артилерійську установку, танк, дві гармати, дві одиниці автомобільної техніки та три мотоцикли.
На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили сім атак загарбників у районах Костянтинополя, Веселого, Вільного Поля та в напрямку Одрадного, ще одна атака триває. Авіаударів зазнали Зелене Поле, Мирне та Новопіль.
На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Гуляйполю та Малинівці.
На Оріхівському напрямку українські захисники відбивали три атаки противника в районі Щербаків, Степового та в напрямку Малої Токмачки, один бій ще триває. Під авіаударами опинилися Новоданилівка, Магдалинівка та Степногірськ.
На Придніпровському напрямку країна-терористка завдала авіаудару по Миколаївці.
На Курщині відбулося 22 боєзіткнення з російськими загарбниками, до цього часу триває один бій. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 286 артилерійських обстрілів, зокрема шість із реактивних систем залпового вогню.
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