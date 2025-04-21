ЗСУ ліквідували 670 окупантів РФ протягом доби

За останню добу з 20 на 21 квітня, армія Росії втратила на фронті 670 солдатів і 2 танки.
Головні тези:
- Збройні сили України успішно ліквідували 670 окупантів РФ протягом однієї доби.
- Російська армія зазнала великих втрат у боях з українськими військовими, включаючи втрату 2 танків.
- Загальні бойові втрати противника від початку війни складаються зі значною кількістю вбитих осіб, втрачених техніки та іншого озброєння.
Актуальні втрати Росії у війні проти України
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 941 770 (+670) осіб ліквідовано;
танків — 10 679 (+2) од.;
бойових броньованих машин — 22 273 (+2) од.;
артилерійських систем — 26 659 (+10) од.;
РСЗВ — 1368 од.;
засобів ППО — 1139 од.;
літаків — 370 од.;
гелікоптерів — 335 од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 33 270 (+30) од.;
крилатих ракет — 3148 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 45 324 (+50) од.;
спеціальної техніки — 3859 од.
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