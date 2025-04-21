ЗСУ ліквідували 670 окупантів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували 670 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
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За останню добу з 20 на 21 квітня, армія Росії втратила на фронті 670 солдатів і 2 танки.

Головні тези:

  • Збройні сили України успішно ліквідували 670 окупантів РФ протягом однієї доби.
  • Російська армія зазнала великих втрат у боях з українськими військовими, включаючи втрату 2 танків.
  • Загальні бойові втрати противника від початку війни складаються зі значною кількістю вбитих осіб, втрачених техніки та іншого озброєння.

Актуальні втрати Росії у війні проти України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати Рф у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 941 770 (+670) осіб ліквідовано;

  • танків — 10 679 (+2) од.;

  • бойових броньованих машин — 22 273 (+2) од.;

  • артилерійських систем — 26 659 (+10) од.;

  • РСЗВ — 1368 од.;

  • засобів ППО — 1139 од.;

  • літаків — 370 од.;

  • гелікоптерів — 335 од.;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 33 270 (+30) од.;

  • крилатих ракет — 3148 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 45 324 (+50) од.;

  • спеціальної техніки — 3859 од.

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