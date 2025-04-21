ВСУ ликвидировали 670 оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали 670 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
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За последние сутки с 20 на 21 апреля, армия России потеряла на фронте 670 солдат и 2 танка.

Главные тезисы

  • Армия России понесла значительные потери в боях с украинскими военными, включая потерю 670 солдат и 2 танков.
  • ВСУ успешно ликвидировали 670 оккупантов РФ за одни сутки, что свидетельствует об активном противодействии украинских вооруженных сил.
  • Общие боевые потери противника с начала войны ощутимы и включают в себя значительное количество убитых личностей, утраченную технику и другое вооружение.

Актуальные потери России в войне против Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери России в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 941 770 (+670) человек ликвидировано;

  • танков — 10 679 (+2) ед;

  • боевых бронированных машин — 22 273 (+2) ед;

  • артиллерийских систем — 26 659 (+10) ед;

  • РСЗО — 1368 ед.;

  • средств ПВО — 1139 ед.;

  • самолетов — 370 ед;

  • вертолетов — 335 ед.;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 33 270 (+30) ед;

  • крылатых ракет — 3148 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 45 324 (+50) ед;

  • специальной техники — 3859 ед.

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