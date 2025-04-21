ВСУ ликвидировали 670 оккупантов РФ в течение суток

За последние сутки с 20 на 21 апреля, армия России потеряла на фронте 670 солдат и 2 танка.
Главные тезисы
- Армия России понесла значительные потери в боях с украинскими военными, включая потерю 670 солдат и 2 танков.
- ВСУ успешно ликвидировали 670 оккупантов РФ за одни сутки, что свидетельствует об активном противодействии украинских вооруженных сил.
- Общие боевые потери противника с начала войны ощутимы и включают в себя значительное количество убитых личностей, утраченную технику и другое вооружение.
Актуальные потери России в войне против Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 941 770 (+670) человек ликвидировано;
танков — 10 679 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 22 273 (+2) ед;
артиллерийских систем — 26 659 (+10) ед;
РСЗО — 1368 ед.;
средств ПВО — 1139 ед.;
самолетов — 370 ед;
вертолетов — 335 ед.;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 33 270 (+30) ед;
крылатых ракет — 3148 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 45 324 (+50) ед;
специальной техники — 3859 ед.
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