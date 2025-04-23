Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 80 боєзіткнень

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 83 бойових зіткнення.
Головні тези:
- Українські захисники зупинили близько 80 атак російських загарбників на різних напрямках.
- Бойові дії відбулися на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському напрямках.
- Ворог намагався прорвати оборонні рубежі поблизу населених пунктів і був зупинений українськими захисниками.
Актуальна ситуація на фронті 23 квітня
Оперативна інформація станом на 16.00 23.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.
На Куп’янському напрямку противник намагався просунутися в районі Загризового, але був зупинений нашими захисниками.
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу населених пунктів Нове, Греківка та Рідкодуб.
На Сіверському напрямку з початку доби відбувся один штурм позицій наших оборонців поблизу Білогорівки.
На Торецькому напрямку загалом за сьогодні противник атакував 16 разів неподалік Дачного, Кримського, Торецька та Леонідівки, наразі точаться п’ять боїв.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Успенівка, Надіївка, Котлярівка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 27 атак, чотири боєзіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються.
Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Рівнопіль та Новодарівка, досі продовжуються чотири боєзіткнення. Некерованими авіаракетами противник вдарив по Новополю.
На Гуляйпільському напрямку некерованими ракетами був атакований район населеного пункту Гуляйполе.
На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед в районах Степового, Щербаків та Лобкового, триває бій.
В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили вісім атак російських загарбників, ще три боєзіткнення продовжуються. Противник завдав 11 авіаційних ударів, скинувши при цьому 23 КАБи, здійснив 279 обстрілів, зокрема 17 — із реактивних систем залпового вогню.
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