Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 80 боєзіткнень

Оперативна інформація станом на 16.00 23.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Торецькому напрямку загалом за сьогодні противник атакував 16 разів неподалік Дачного, Кримського, Торецька та Леонідівки, наразі точаться п’ять боїв.

На Сіверському напрямку з початку доби відбувся один штурм позицій наших оборонців поблизу Білогорівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу населених пунктів Нове, Греківка та Рідкодуб.

На Куп’янському напрямку противник намагався просунутися в районі Загризового, але був зупинений нашими захисниками.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Успенівка, Надіївка, Котлярівка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 27 атак, чотири боєзіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Рівнопіль та Новодарівка, досі продовжуються чотири боєзіткнення. Некерованими авіаракетами противник вдарив по Новополю.

На Гуляйпільському напрямку некерованими ракетами був атакований район населеного пункту Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед в районах Степового, Щербаків та Лобкового, триває бій.