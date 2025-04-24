Генштаб ЗСУ оновив втрати Росії у повномасштабній війні проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ оновив втрати Росії у повномасштабній війні проти України

Генштаб ЗСУ
втрати

За останню добу з 23 на 24 квітня, російська армія втратила на фронті 1060 солдатів і 5 бойових броньованих машин.

Головні тези:

  • Російська армія зазнала значних втрат у війні проти України за період з 24.02.22 по 24.04.25.
  • За останню добу втрати РФ склали 1060 солдатів і 5 бойових броньованих машин.
  • Згідно з звітом Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали понад 945 тисяч осіб.

Актуальні втрати РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 945 330 (+1060) осіб ліквідовано;

  • танків — 10 694 (+3) од.;

  • бойових броньованих машин — 22 312 (+5) од.;

  • артилерійських систем — 26 823 (+49) од.;

  • РСЗВ — 1369 (+1) од.;

  • засобів ППО — 1141 од.;

  • літаків — 370 од.;

  • гелікоптерів — 335 од.;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 33 660 (+134) од.;

  • крилатих ракет — 3148 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 45 755 (+134) од.;

  • спеціальної техніки — 3860 од.

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