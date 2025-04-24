Генштаб ЗСУ оновив втрати Росії у повномасштабній війні проти України

За останню добу з 23 на 24 квітня, російська армія втратила на фронті 1060 солдатів і 5 бойових броньованих машин.
Головні тези:
- Російська армія зазнала значних втрат у війні проти України за період з 24.02.22 по 24.04.25.
- За останню добу втрати РФ склали 1060 солдатів і 5 бойових броньованих машин.
- Згідно з звітом Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали понад 945 тисяч осіб.
Актуальні втрати РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 945 330 (+1060) осіб ліквідовано;
танків — 10 694 (+3) од.;
бойових броньованих машин — 22 312 (+5) од.;
артилерійських систем — 26 823 (+49) од.;
РСЗВ — 1369 (+1) од.;
засобів ППО — 1141 од.;
літаків — 370 од.;
гелікоптерів — 335 од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 33 660 (+134) од.;
крилатих ракет — 3148 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 45 755 (+134) од.;
спеціальної техніки — 3860 од.
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