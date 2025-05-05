Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ в войне против Украины

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1260 российских окупантов, поэтому общие потери врага в личном составе уже превысили отметку в 958 тысяч военнослужащих.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины ликвидировали за сутки 1260 российских оккупантов, общие потери армии РФ превысили 958 тысяч военнослужащих.
- По данным Генштаба ВСУ, за указанный период с 24 февраля 2022 по 5 мая 2025 года российские потери составляют тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем и другого военного оборудования.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 5 мая 2025 года ориентировочно составили:
личного состава — около 958 070 (+1260) человек ликвидировано;
танков — 10 763 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 22 411 (+8) ед;
артиллерийских систем — 27 370 (+43) ед;
РСЗО — 1 377 (+1) ед.;
средств ПВО — 1 155 ед.;
самолетов — 372 ед;
вертолетов — 335 ед.;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 34 997 (+137) ед;
крылатых ракет — 3 196 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 47 250 (+109) ед;
специальной техники — 3870.
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