Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ в войне против Украины

Генштаб ВСУ
потери
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Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1260 российских окупантов, поэтому общие потери врага в личном составе уже превысили отметку в 958 тысяч военнослужащих.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины ликвидировали за сутки 1260 российских оккупантов, общие потери армии РФ превысили 958 тысяч военнослужащих.
  • По данным Генштаба ВСУ, за указанный период с 24 февраля 2022 по 5 мая 2025 года российские потери составляют тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем и другого военного оборудования.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Актуальные потери армии РФ

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 5 мая 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава — около 958 070 (+1260) человек ликвидировано;

  • танков — 10 763 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 22 411 (+8) ед;

  • артиллерийских систем — 27 370 (+43) ед;

  • РСЗО — 1 377 (+1) ед.;

  • средств ПВО — 1 155 ед.;

  • самолетов — 372 ед;

  • вертолетов — 335 ед.;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 34 997 (+137) ед;

  • крылатых ракет — 3 196 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 47 250 (+109) ед;

  • специальной техники — 3870.

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Александр Сырский
Сырский

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