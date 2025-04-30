Сырский обновил данные о потерях армии РФ в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский обновил данные о потерях армии РФ в войне против Украины

Александр Сырский
Сырский
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С начала 2024 года российская армия в войне против Украины потеряла 591950 военных в живой силе.

Главные тезисы

  • За год и четыре месяца потери врага в живой силе составили около 600 тысяч человек.
  • Силы обороны продолжают уничтожать окупантов, приближая справедливый мир для Украины.

Сырский назвал актуальные цифры потерь армии РФ

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

За год и четыре месяца потери врага в живой силе составили около 600 тысяч человек (591 950).

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Генерал подчеркнул, что Силы обороны продолжают уничтожать окупантов, приближая справедливый мир для Украины.

Спасибо воинам за стойкость и эффективную боевую работу! — добавил он.

С начала суток на русско-украинском фронте произошло 100 боевых столкновений. Силы обороны отразили 33 атаки врага на Покровском направлении, еще 7 боев продолжаются.

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