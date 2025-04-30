Сырский обновил данные о потерях армии РФ в войне против Украины

С начала 2024 года российская армия в войне против Украины потеряла 591950 военных в живой силе.
Главные тезисы
- За год и четыре месяца потери врага в живой силе составили около 600 тысяч человек.
- Силы обороны продолжают уничтожать окупантов, приближая справедливый мир для Украины.
Сырский назвал актуальные цифры потерь армии РФ
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
Генерал подчеркнул, что Силы обороны продолжают уничтожать окупантов, приближая справедливый мир для Украины.
С начала суток на русско-украинском фронте произошло 100 боевых столкновений. Силы обороны отразили 33 атаки врага на Покровском направлении, еще 7 боев продолжаются.
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