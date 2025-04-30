Сирський оновив дані про втрати армії РФ у війні проти України

Із початку 2024 року російська армія у війні проти України втратила 591 950 військових у живій силі.
Головні тези:
- За рік і чотири місяці втрати ворога в живій силі склали майже 600 тисяч осіб.
- Сили оборони продовжують знищувати окупантів, наближаючи справедливий мир для України.
Сирський назвав актуальні цифри втрат армії РФ
Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
Генерал підкреслив, що Сили оборони продовжують знищувати окупантів, наближаючи справедливий мир для України.
Від початку доби на російсько-українському фронті відбулося 100 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 33 атаки ворога на Покровському напрямку, ще 7 боїв тривають.
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