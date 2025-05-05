Ситуация на фронте — ВСУ отразили почти 90 атак армии РФ

Оперативная информация по состоянию на 16.00 05.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка и Озаряновки, где Силы обороны отразили два штурмовых действия; еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники отбивали три атаки противника в районе Курдюмовки и в направлении Белой Горы, сейчас идет бой.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила 13 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Новое, Колодец, Мирное и в направлении Зеленой Долины. Сейчас продолжаются пять боестолкновений.

На Купянском направлении противник четырежды активно атаковал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Загрызово и в направлении Новоосинового и Глушковки; наши защитники успешно отразили два вражеских штурма, два боестолкновения продолжаются.

С начала суток на Покровском направлении противник предпринял 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Котляровка, Троицкое, Котляровка, Богдановка и Андреев. атаку противника. Вражеская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по районам населенных пунктов Шевченко Первое, Новая Полтавка, Сухой Яр, Покровск, Котлино и Удачное.

На Новопавловском направлении украинские воины отражают две атаки оккупационной армии, восемь попыток штурмовать наши позиции уже остановлены в районах населенных пунктов Новополье, Новоселке, Привольном, Комаре и в направлении Отрадного. Удары неуправляемыми авиационными ракетами получили Новополь и Новодаровка.

На Гуляйпольском направлении , в районе населенного пункта Высокое, Силы обороны успешно отразили четыре вражеских атаки, еще одно боестолкновение не завершено. Также противник применил неуправляемые авиационные ракеты по Железнодорожному.

На Ореховском направлении наши защитники успешно остановили 11 штурмов в районах Степного, Малых Щербаков, Каменского и Новоандреевки и Новоданиловки. Противник применял управляемые авиационные бомбы и ракеты, в частности, по Малой Токмачке, Степному и Каменскому.