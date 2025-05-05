Ситуация на фронте — ВСУ отразили почти 90 атак армии РФ

Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток произошло 89 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Украинские войска успешно отразили 90 атак российской армии на разных направлениях фронта, показывая высокую боевую готовность.
- Российские войска предприняли множество попыток прорвать оборону украинских защитников, но все попытки были успешно отражены.
Актуальная ситуация на фронте 5 мая
Оперативная информация по состоянию на 16.00 05.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Украинские подразделения отразили одну атаку врага на Харьковском направлении близ Волчанска. Авиаудар потерпел населенный пункт Золочев.
На Купянском направлении противник четырежды активно атаковал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Загрызово и в направлении Новоосинового и Глушковки; наши защитники успешно отразили два вражеских штурма, два боестолкновения продолжаются.
Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила 13 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Новое, Колодец, Мирное и в направлении Зеленой Долины. Сейчас продолжаются пять боестолкновений.
На Краматорском направлении наши защитники отбивали три атаки противника в районе Курдюмовки и в направлении Белой Горы, сейчас идет бой.
На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка и Озаряновки, где Силы обороны отразили два штурмовых действия; еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.
С начала суток на Покровском направлении противник предпринял 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Котляровка, Троицкое, Котляровка, Богдановка и Андреев. атаку противника. Вражеская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по районам населенных пунктов Шевченко Первое, Новая Полтавка, Сухой Яр, Покровск, Котлино и Удачное.
На Новопавловском направлении украинские воины отражают две атаки оккупационной армии, восемь попыток штурмовать наши позиции уже остановлены в районах населенных пунктов Новополье, Новоселке, Привольном, Комаре и в направлении Отрадного. Удары неуправляемыми авиационными ракетами получили Новополь и Новодаровка.
На Гуляйпольском направлении , в районе населенного пункта Высокое, Силы обороны успешно отразили четыре вражеских атаки, еще одно боестолкновение не завершено. Также противник применил неуправляемые авиационные ракеты по Железнодорожному.
На Ореховском направлении наши защитники успешно остановили 11 штурмов в районах Степного, Малых Щербаков, Каменского и Новоандреевки и Новоданиловки. Противник применял управляемые авиационные бомбы и ракеты, в частности, по Малой Токмачке, Степному и Каменскому.
На Курском направлении украинские защитники отразили шесть атак захватчиков, еще одно боестолкновение продолжается. Кроме того, враг совершил 189 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня, нанес четыре авиационных удара, сбросив шесть управляемых бомб.
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