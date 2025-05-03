Между ВСУ и армией РФ произошло 123 боевых столкновения с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 03.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Торецком направлении враг однажды атаковал позиции наших войск в районе Крымского.

На Краматорском направлении наши защитники отбивали три атаки противника в районе Временного Яра и в сторону Майского и Белой Горы. Один бой продолжается.

Агрессор девять раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении вблизи населенных пунктов Ридкодуб, Ямполевка, Колодец, Торское и в направлении Григоровки.

В Купянском направлении враг с начала суток штурмует позиции наших защитников в районе Загрызового, бой продолжается.

Сегодня противник дважды пытался атаковать позиции наших войск в районе Волчанска на Харьковском направлении.

Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Сорок шесть раз сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Наши защитники дают оккупанту достойный отпор, 10 боев длятся. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами населенному пункту Шевченко Первое.

Оккупанты 50 раз пытались прорвать оборону на Новопавловском направлении, 28 боеприкосновений до сих пор продолжаются. Авиаудары получили Зеленое Поле, Новополь, Камышеваха, Темировка, Новодаровка.

На Гуляйпольском направлении противник применил неуправляемые авиационные ракеты по Малиновке и Гуляйполю. Украинские защитники отбили две атаки захватчиков вблизи Новоданиловки и Каменского.