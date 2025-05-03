Между ВСУ и армией РФ произошло 123 боевых столкновения с начала суток

С начала суток на фронте произошло 123 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
- Украинские защитники удерживают оборонительные позиции и успешно отражают атаки армии РФ.
- На различных направлениях фронта произошло 123 боевых столкновения с начала суток.
- Активность агрессора увеличивается, бои продолжаются на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском, Новопавловском, Гуляйпольском и Курском направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 3 мая
Оперативная информация по состоянию на 16.00 03.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня противник дважды пытался атаковать позиции наших войск в районе Волчанска на Харьковском направлении.
В Купянском направлении враг с начала суток штурмует позиции наших защитников в районе Загрызового, бой продолжается.
Агрессор девять раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении вблизи населенных пунктов Ридкодуб, Ямполевка, Колодец, Торское и в направлении Григоровки.
На Краматорском направлении наши защитники отбивали три атаки противника в районе Временного Яра и в сторону Майского и Белой Горы. Один бой продолжается.
На Торецком направлении враг однажды атаковал позиции наших войск в районе Крымского.
Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Сорок шесть раз сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Наши защитники дают оккупанту достойный отпор, 10 боев длятся. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами населенному пункту Шевченко Первое.
Оккупанты 50 раз пытались прорвать оборону на Новопавловском направлении, 28 боеприкосновений до сих пор продолжаются. Авиаудары получили Зеленое Поле, Новополь, Камышеваха, Темировка, Новодаровка.
На Гуляйпольском направлении противник применил неуправляемые авиационные ракеты по Малиновке и Гуляйполю. Украинские защитники отбили две атаки захватчиков вблизи Новоданиловки и Каменского.
На Курском направлении украинские защитники отбили пять атак, еще четыре боестолкновения продолжаются. Кроме этого, враг нанес один авиационный удар, применив две управляемые бомбы, совершил 119 обстрелов, из которых пять из реактивных систем залпового огня.
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