ВСУ уничтожили более 1200 оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1200 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 1 мая 2025 года на войне против Украины составляют около 953 тысяч 190 человек, в том числе за предыдущие сутки — еще 1230 человек.

Главные тезисы

  • За период с 24 февраля 2022 по 1 мая 2025 года ВСУ уничтожили более 1200 оккупантов РФ.
  • Боевые потери российских войск на войне против Украины составляют около 953 тысяч человек, со значительным ущербом по технике и вооружении.
  • В результате успешных операций за предыдущие сутки ВСУ нанесли значительные потери врагу, армия РФ теряет технику и авиацию.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Генеральный штаб ВСУ сообщил о потерях окупантов по состоянию на утро 1 мая.

Утраты армии РФ

Также российские войска потеряли:

танков — 10732 (+3),

боевых бронированных машин — 22364 (+11),

артиллерийских систем — 27136 (+45),

РСЗО — 1375 (+1),

средств ПВО — 1148 (+2),

самолетов — 370 (+0),

вертолетов — 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня — 34401 (+112),

крылатых ракет — 3196 (+0),

кораблей / катеров — 28 (+0),

подводных лодок — 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн — 46750 (+139),

специальной техники — 3869 (+0).

Данные уточняются.

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