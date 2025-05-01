ВСУ уничтожили более 1200 оккупантов РФ в течение суток

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 1 мая 2025 года на войне против Украины составляют около 953 тысяч 190 человек, в том числе за предыдущие сутки — еще 1230 человек.
Главные тезисы
- За период с 24 февраля 2022 по 1 мая 2025 года ВСУ уничтожили более 1200 оккупантов РФ.
- Боевые потери российских войск на войне против Украины составляют около 953 тысяч человек, со значительным ущербом по технике и вооружении.
- В результате успешных операций за предыдущие сутки ВСУ нанесли значительные потери врагу, армия РФ теряет технику и авиацию.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Генеральный штаб ВСУ сообщил о потерях окупантов по состоянию на утро 1 мая.
Также российские войска потеряли:
танков — 10732 (+3),
боевых бронированных машин — 22364 (+11),
артиллерийских систем — 27136 (+45),
РСЗО — 1375 (+1),
средств ПВО — 1148 (+2),
самолетов — 370 (+0),
вертолетов — 335 (+0),
БпЛА оперативно-тактического уровня — 34401 (+112),
крылатых ракет — 3196 (+0),
кораблей / катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 1 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 46750 (+139),
специальной техники — 3869 (+0).
Данные уточняются.
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