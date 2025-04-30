ВСУ ликвидировали почти 200 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали почти 200 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
потери РФ
Read in English
Читати українською

Самым горячим на фронте остается Покровское направление. Сегодня здесь уничтожены 194 кафира РФ.

Главные тезисы

  • На Покровском направлении захватнические подразделения 81 раз пытались прорвать нашу оборону.
  • Противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 345 окупантов, 194 из них – безвозвратно.

Покровское направление остается самым горячим на фронте

Оперативная информация по состоянию на 22.00 30.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

С начала этих суток произошло 177 боевых столкновений.

На Покровском направлении захватнические подразделения 81 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Калиново, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Луч, Даченское, Надеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлении Гнатовки, Александрополя, Покровска, Новосергеевки, Новой Полтавки. До сих пор длится 12 боеприкосновений.

Авиационные удары получили Русин Яр, Малиновка, Заря, Александро-Калиново, Новая Полтавка, Зеленый Угол, Ялта, Гродовка, Миролюбовка, Лисовка, Сухой Яр, Покровск.

Противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 345 оккупантов, 194 из них — безвозвратно.

Также уничтожено:

  • 8 боевых бронированных машин,

  • 3 автомобиля,

  • 23 мотоцикла,

  • танк,

  • 2 пункта управления БпЛА,

  • миномет.

Повреждены две боевые бронированные машины, семь мотоциклов, четыре единицы автомобильной техники, один миномет и одна орудие противника.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Покровское и Торецкое направления остаются самыми горячими на фронте
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Покровское и Курское направления остаются самыми горячими на фронте
Генштаб ВСУ
танк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте — Покровское направление остается самым горячим
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?