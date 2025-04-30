ВСУ ликвидировали почти 200 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Самым горячим на фронте остается Покровское направление. Сегодня здесь уничтожены 194 кафира РФ.

Покровское направление остается самым горячим на фронте

Оперативная информация по состоянию на 22.00 30.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

С начала этих суток произошло 177 боевых столкновений.

На Покровском направлении захватнические подразделения 81 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Калиново, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Луч, Даченское, Надеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлении Гнатовки, Александрополя, Покровска, Новосергеевки, Новой Полтавки. До сих пор длится 12 боеприкосновений.

Авиационные удары получили Русин Яр, Малиновка, Заря, Александро-Калиново, Новая Полтавка, Зеленый Угол, Ялта, Гродовка, Миролюбовка, Лисовка, Сухой Яр, Покровск.

Противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 345 оккупантов, 194 из них — безвозвратно.

Также уничтожено:

8 боевых бронированных машин,

3 автомобиля,

23 мотоцикла,

танк,

2 пункта управления БпЛА,

миномет.

Повреждены две боевые бронированные машины, семь мотоциклов, четыре единицы автомобильной техники, один миномет и одна орудие противника.