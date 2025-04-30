ВСУ ликвидировали почти 200 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Самым горячим на фронте остается Покровское направление. Сегодня здесь уничтожены 194 кафира РФ.
Главные тезисы
- На Покровском направлении захватнические подразделения 81 раз пытались прорвать нашу оборону.
- Противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 345 окупантов, 194 из них – безвозвратно.
Покровское направление остается самым горячим на фронте
Оперативная информация по состоянию на 22.00 30.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
С начала этих суток произошло 177 боевых столкновений.
На Покровском направлении захватнические подразделения 81 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Калиново, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Луч, Даченское, Надеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлении Гнатовки, Александрополя, Покровска, Новосергеевки, Новой Полтавки. До сих пор длится 12 боеприкосновений.
Авиационные удары получили Русин Яр, Малиновка, Заря, Александро-Калиново, Новая Полтавка, Зеленый Угол, Ялта, Гродовка, Миролюбовка, Лисовка, Сухой Яр, Покровск.
Противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 345 оккупантов, 194 из них — безвозвратно.
Также уничтожено:
8 боевых бронированных машин,
3 автомобиля,
23 мотоцикла,
танк,
2 пункта управления БпЛА,
миномет.
Повреждены две боевые бронированные машины, семь мотоциклов, четыре единицы автомобильной техники, один миномет и одна орудие противника.
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