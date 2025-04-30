ЗСУ ліквідували майже 200 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували майже 200 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати рф
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Найгарячішим на фронті залишається Покровський напрямок. Сьогодні тут знищено 194 окупанти РФ.

Головні тези:

  • На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 81 раз намагалися прорвати нашу оборону.
  • Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 345 окупантів, 194 з них – безповоротно.

Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті

Оперативна інформація станом на 22.00 30.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Від початку цієї доби відбулося 177 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 81 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Промінь, Даченське, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямку Зорі, Малинівки, Миролюбівки, Гнатівки, Олександрополя, Покровська, Новосергіївки, Нової Полтавки. Дотепер триває 12 боєзіткнень.

Авіаційних ударів зазнали Русин Яр, Малинівка, Зоря, Олександро-Калинове, Нова Полтавка, Зелений Кут, Ялта, Гродівка, Миролюбівка, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 345 окупантів, 194 з них – безповоротно.

Також знищено:

  • 8 бойових броньованих машин,

  • 3 автомобілі,

  • 23 мотоцикли,

  • танк,

  • 2 пункти управління БпЛА,

  • міномет.

Пошкоджено дві бойові броньовані машини, сім мотоциклів, чотири одиниці автомобільної техніки, один міномет та одну гармату противника.

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Категорія
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Покровський та Торецький напрямки залишаються найгарячішими на фронті
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
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Покровський і Курський напрямки залишаються найгарячішими на фронті
Генштаб ЗСУ
танк
Категорія
Україна
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Ситуація на фронті — Покровський напрямок залишається найгарячішим
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

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