Ситуація на фронті — Покровський напрямок залишається найгарячішим

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Сили оборони України завдають їм значних втрат у живій силі та техніці. Загалом від початку доби відбулося 98 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Російські загарбники продовжують атакувати позиції українських захисників на Покровському напрямку.
- Активна оборона України завдає значних втрат ворожій стороні, що підтримується повідомленнями Генерального штабу ЗСУ.
- Зіткнення також відбуваються на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському та інших напрямках.
Актуальна ситуація на фронті 24 квітня
Оперативна інформація станом на 16.00 24.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Харківському напрямку противник завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Рідкодуб.
На Куп’янському напрямку противник тричі атакував позиції наших військ в районах Нової Кругляківки, Загризового та в бік Богуславки. Дотепер тривають два боєзіткнення.
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала чотири рази — в бік Ольгівки, Рідкодуба та поблизу Торського.
На Сіверському напрямку Сили оборони успішно зупинили ворожу атаку поблизу Верхньокам’янського, дотепер триває одне боєзіткнення в районі Білогорівки.
На Краматорському напрямку противник 11 разів атакував позиції Сил оборони в районах Часового Яру, Андріївки та в напрямку Предтечиного. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.
На Торецькому напрямку сьогодні противник загалом атакував вісім разів — в районах Торецька, Леонідівки та неподалік Диліївки; наразі ще точаться чотири боєзіткнення.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 39 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 23 атаки, 16 боєзіткнень досі тривають.
Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог шість разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Привільне.
На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Гуляйполе.
На Оріхівському напрямку ворог сім разів намагався просунутися поблизу населених пунктів Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Щербаки та в бік Малої Токмачки. Авіаційного удару зазнав населений пункт Приморське.
На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно зупинили три спроби противника просунутись вперед.
В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 13 атак російських загарбників. Противник здійснив 203 обстріли, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.
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