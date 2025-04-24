Ситуація на фронті — Покровський напрямок залишається найгарячішим

Оперативна інформація станом на 16.00 24.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Харківському напрямку противник завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Рідкодуб.

На Куп’янському напрямку противник тричі атакував позиції наших військ в районах Нової Кругляківки, Загризового та в бік Богуславки. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала чотири рази — в бік Ольгівки, Рідкодуба та поблизу Торського.

На Сіверському напрямку Сили оборони успішно зупинили ворожу атаку поблизу Верхньокам’янського, дотепер триває одне боєзіткнення в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку противник 11 разів атакував позиції Сил оборони в районах Часового Яру, Андріївки та в напрямку Предтечиного. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.