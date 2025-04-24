Ситуация на фронте — Покровское направление остается самым горячим

Оперативная информация по состоянию на 16.00 24.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Харьковском направлении противник нанес авиационные удары по району населенного пункта Редкодуб.

На Купянском направлении противник трижды атаковал позиции наших войск в районах Новой Кругляковки, Загрызового и в сторону Богуславки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала четыре раза — в сторону Ольговки, Редкодуба и вблизи Торского.

На Северском направлении Силы обороны успешно остановили вражескую атаку вблизи Верхнекаменского, до сих пор продолжаются боестолкновения в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении противник 11 раз атаковал позиции сил обороны в районах Временного Яра, Андреевки и в направлении Предтечиного. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.