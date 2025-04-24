Ситуация на фронте — Покровское направление остается самым горячим

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Силы обороны Украины наносят им значительные потери в живой силе и технике. Всего с начала суток произошло 98 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Российские захватчики продолжают активные атаки на украинских защитников на Покровском направлении.
- Силы обороны Украины успешно сдерживают натиск противника и наносят значительные потери в живой силе и технике.
- На других направлениях также происходят боевые столкновения, например, на Харьковском, Купянском, Лиманском, Сиверском и Краматорском.
Актуальная ситуация на фронте 24 апреля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 24.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении противник нанес авиационные удары по району населенного пункта Редкодуб.
На Купянском направлении противник трижды атаковал позиции наших войск в районах Новой Кругляковки, Загрызового и в сторону Богуславки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала четыре раза — в сторону Ольговки, Редкодуба и вблизи Торского.
На Северском направлении Силы обороны успешно остановили вражескую атаку вблизи Верхнекаменского, до сих пор продолжаются боестолкновения в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении противник 11 раз атаковал позиции сил обороны в районах Временного Яра, Андреевки и в направлении Предтечиного. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.
На Торецком направлении сегодня противник в общей сложности атаковал восемь раз — в районах Торецка, Леонидовки и неподалеку от Дилиевки; пока еще ведутся четыре боестолкновения.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 39 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 23 атаки, 16 боестолкновений до сих пор продолжаются.
Сегодня на Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Привольное.
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Гуляйполе.
В Ореховском направлении враг семь раз пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Щербаки и в сторону Малой Токмачки. Авиационный удар понес населенный пункт Приморское.
На Приднепровском направлении Силы обороны успешно остановили три попытки противника продвинуться вперед.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили 13 атак российских захватчиков. Противник произвел 203 обстрела, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.
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