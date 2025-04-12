Покровський і Курський напрямки залишаються найгарячішими на фронті

Оперативна інформація станом на 16.00 12.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз атакували позиції Сил оборони в районі Загризового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу населених пунктів Надія, Твердохлібове, Новомихайлівка, Катеринівка, Нове та в напрямку Ольгівки. Дотепер тривають три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивали вісім штурмових дій російських загарбників. Ворог намагається прорватися в напрямку Предтечиного та західніше Андріївки.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили сім атак окупантів поблизу Дачного та Торецька.