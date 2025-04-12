Покровское и Курское направления остаются самыми горячими на фронте

На Курском направлении с начала суток произошло 13 боестолкновений, два из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 27 авиационных ударов, сбросив 47 КАБ, и совершил 306 артиллерийских обстрелов, в том числе девять из реактивных систем залпового огня.