Покровское и Курское направления остаются самыми горячими на фронте

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. Наши воины принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. В настоящее время произошло 58 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины принимают меры по недопущению продвижения российских захватчиков на украинскую территорию.
- На Покровском и Курском направлениях произошло 58 боевых столкновений, где силы обороны успешно отразили атаки противника.
Актуальная ситуация на фронте 12 апреля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 12.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Купянском направлении российские оккупанты однажды атаковали позиции Сил обороны в районе Загрызового.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Надежда, Твердохлебово, Новомихайловка, Екатериновка, Новое и в направлении Ольговки. До сих пор продолжаются три боестолкновения.
На Краматорском направлении украинские защитники отражали восемь штурмовых действий российских захватчиков. Враг пытается прорваться в направлении Предтечино и западнее Андреевки.
На Торецком направлении наши защитники отразили семь атак кафиров вблизи Дачного и Торецкого.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 14 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиново, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новосергеевка, Троицкое, Котляровка, Преображенка, Серебряное и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 10 атак противника, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
В Новопавловском направлении враг трижды пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя и в направлении Шевченко.
На Гуляйпольском направлении авиационных ударов получил населенный пункт Гуляйполе.
На Приднепровском направлении враг трижды атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.
На Курском направлении с начала суток произошло 13 боестолкновений, два из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 27 авиационных ударов, сбросив 47 КАБ, и совершил 306 артиллерийских обстрелов, в том числе девять из реактивных систем залпового огня.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-