Ситуация на фронте обострилась — между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боестолкновений.

Оперативная информация по состоянию на 16.00 28.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Харьковском направлении произошло семь боеприкосновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Западного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг дважды штурмовал позиции украинских подразделений в районе Загрызового и Новой Кругляковки, продолжается одно боеприкосновение.

На Лиманском направлении сегодня агрессор восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Екатериновка, Новое, Колодец и в направлении Нового Мира. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Северском направлении противник проводил три наступательных действия в сторону населенных пунктов Григоровка и Верхнекаменное.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили три вражеских попытки продвинуться вперед в направлении Маркового и близ Временного Яра и Белой Горы, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.