Ситуация на фронте обострилась — между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боестолкновений.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 92.
Главные тезисы
- В Покровском направлении сегодня враг 38 раз атаковал позиции наших защитников.
- На Курском направлении сегодня произошло пять боевых столкновений, три из них продолжаются.
Актуальная ситуация на фронте 28 апреля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 28.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении произошло семь боеприкосновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Западного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Купянском направлении враг дважды штурмовал позиции украинских подразделений в районе Загрызового и Новой Кругляковки, продолжается одно боеприкосновение.
На Лиманском направлении сегодня агрессор восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Екатериновка, Новое, Колодец и в направлении Нового Мира. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.
На Северском направлении противник проводил три наступательных действия в сторону населенных пунктов Григоровка и Верхнекаменное.
На Краматорском направлении Силы обороны отразили три вражеских попытки продвинуться вперед в направлении Маркового и близ Временного Яра и Белой Горы, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск в районе Торецка и в сторону Делиевки и Дачного. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении сегодня враг 38 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Малиновка, Лысовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Котляровка, Серебряное, Андреевка и сторону Старой Николаевки, Александрополя, Новополя. Шесть боеприкосновений продолжаются. Авиационные удары получили населенные пункты Попов, Владимировка, Полтавка, Новая Полтавка, Малиновка, Казацкое, Гродовка, Новоэкономическое, Мирноград, Лысовка, Сухой Яр, Покровск, Зверевое.
На Новопавловском направлении наши защитники отразили 12 атак врага в районах населенных пунктов Константинополь, Свободное Поле и в сторону Отрадного, Богатыря, Шевченко. До сих пор продолжается одно боестолкновение. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Зеленое Поле, Новополь и Поддубное.
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по Гуляйполю.
На Ореховском направлении Силы обороны остановили три вражеских атаки. Противник пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное и Лобковое, до сих пор одно боестолкновение продолжается.
На Приднепровском направлении было пять попыток противника идти вперед.
На Курском направлении сегодня произошло пять боевых столкновений, три из них продолжаются. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросил 14 КАБов и совершил 164 артиллерийских обстрела, в том числе одну из реактивных систем залпового огня.
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