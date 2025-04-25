Сырский озвучил количество уничтоженных ВСУ российских танков в 2025 году
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский озвучил количество уничтоженных ВСУ российских танков в 2025 году

Главнокомандующий ВС Украины
танк
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Российские войска с начала года потеряли на войне против Украины уже 1031 танк.

Главные тезисы

  • Более 1000 танков российские войска потеряли в войне против Украины в 2025 году по данным Александра Сырского.
  • Общие боевые потери российских войск с начала конфликта превышают 946 тысяч 500 человек.
  • Главнокомандующий ВСУ выразил признательность за профессиональную боевую работу защитников Украины.

Армия РФ потеряла более 1000 танков с начала года в войне против Украины

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в Фейсбуке, обнародовав соответствующее видео.

Потери российской федерации только в танках с начала года уже превысили тысячу единиц (1031 год). Благодарю наших защитников за профессиональную боевую работу.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 25 апреля 2025 года на войне против Украины составляют около 946 тысяч 500 человек, в том числе 1170 человек — за минувшие сутки.

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