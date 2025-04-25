Сырский озвучил количество уничтоженных ВСУ российских танков в 2025 году

Российские войска с начала года потеряли на войне против Украины уже 1031 танк.

Армия РФ потеряла более 1000 танков с начала года в войне против Украины

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в Фейсбуке, обнародовав соответствующее видео.

Потери российской федерации только в танках с начала года уже превысили тысячу единиц (1031 год). Благодарю наших защитников за профессиональную боевую работу. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 25 апреля 2025 года на войне против Украины составляют около 946 тысяч 500 человек, в том числе 1170 человек — за минувшие сутки.