Сырский озвучил количество уничтоженных ВСУ российских танков в 2025 году

Российские войска с начала года потеряли на войне против Украины уже 1031 танк.
Главные тезисы
- Более 1000 танков российские войска потеряли в войне против Украины в 2025 году по данным Александра Сырского.
- Общие боевые потери российских войск с начала конфликта превышают 946 тысяч 500 человек.
- Главнокомандующий ВСУ выразил признательность за профессиональную боевую работу защитников Украины.
Армия РФ потеряла более 1000 танков с начала года в войне против Украины
Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в Фейсбуке, обнародовав соответствующее видео.
Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 25 апреля 2025 года на войне против Украины составляют около 946 тысяч 500 человек, в том числе 1170 человек — за минувшие сутки.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-