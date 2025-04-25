Сирський озвучив кількість знищених ЗСУ російських танків у 2025 році
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський озвучив кількість знищених ЗСУ російських танків у 2025 році

Головнокомандувач ЗС України
танк

Російські війська від початку року втратили на війні проти України вже 1031 танк.

Головні тези:

  • У 2025 році російські війська втратили вже понад 1000 танків у війні проти України за даними Олександра Сирського.
  • Загальна кількість бойових втрат російських військ у період з 24.02.2022 по 25.04.2025 року становить понад 946 тисяч осіб.
  • Головнокомандувач ЗСУ наголосив на професійній бойовій роботі захисників України.

Армія РФ втратила понад 1000 танків від початку року у війні проти України

Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши відповідне відео.

Втрати російської федерації лише в танках від початку року вже перевищили тисячу одиниць (1031). Дякую нашим захисникам за професійну бойову роботу.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 25 квітня 2025 року на війні проти України становлять близько 946 тисяч 500 осіб, зокрема 1170 осіб — за минулу добу.

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