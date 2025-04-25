Сирський озвучив кількість знищених ЗСУ російських танків у 2025 році

Російські війська від початку року втратили на війні проти України вже 1031 танк.

Армія РФ втратила понад 1000 танків від початку року у війні проти України

Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши відповідне відео.

Втрати російської федерації лише в танках від початку року вже перевищили тисячу одиниць (1031). Дякую нашим захисникам за професійну бойову роботу. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 25 квітня 2025 року на війні проти України становлять близько 946 тисяч 500 осіб, зокрема 1170 осіб — за минулу добу.