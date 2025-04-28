Ситуація на фронті загострилася — між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 100 боєзіткнень

Оперативна інформація станом на 16.00 28.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Западного. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському напрямку ворог двічі штурмував позиції українських підрозділів у районі Загризового та Нової Кругляківки, триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор вісім разів атакував у районах населених пунктів Катеринівка, Нове, Колодязі та в напрямку Нового Миру. Наразі продовжуються три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку противник проводив три наступальні дії в бік населених пунктів Григорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три ворожі спроби просунутися вперед у напрямку Маркового та поблизу Часового Яру й Білої Гори, ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.