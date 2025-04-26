ЗСУ ліквідували 185 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

З початку доби відбулося 162 бойових зіткнення, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 82 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 141 керовану авіаційну бомбу, 919 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 5000 артилерійських обстрілів. Найгарячішим залишається Покровський напрямок.