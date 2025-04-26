ЗСУ ліквідували 185 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували 185 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

З початку доби відбулося 162 бойових зіткнення, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 82 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 141 керовану авіаційну бомбу, 919 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 5000 артилерійських обстрілів. Найгарячішим залишається Покровський напрямок.

Головні тези:

  • За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на Покровському напрямку знешкодили 330 окупантів, 185 з них — безповоротно.
  • Росія здійснила 59 штурмових та наступальних дій на Покровському напрямку протягом доби.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 26 квітня

Оперативна інформація станом на 22:00 26.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня, агресор здійснив 59 штурмових та наступальних дій.

Висока активність російських окупантів в районах населених пунктів:

  • Суха Балка,

  • Єлизаветівка,

  • Новоторецьке,

  • Промінь,

  • Лисівка,

  • Даченське,

  • Удачне,

  • Успенівка,

  • Преображенка,

  • Котлярівка,

  • Андріївка.

Вісім боєзіткнень триває.

За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 330 окупантів, 185 з них — безповоротно.

Також наші захисники знищили:

  • 7 автомобілів,

  • 34 мотоцикли,

  • 1 самохідну артилерійську установку,

  • 14 БпЛА та антену управління БпЛА

Окрім цього, значно пошкодили 10 автомобілів, самохідну артилерійську установку та гармату противника.

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Категорія
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Україна
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ЗСУ знешкодили майже 350 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
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Ситуація на фронті — Покровський напрямок залишається найгарячішим
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

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