ЗСУ ліквідували 185 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

З початку доби відбулося 162 бойових зіткнення, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 82 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 141 керовану авіаційну бомбу, 919 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 5000 артилерійських обстрілів. Найгарячішим залишається Покровський напрямок.
Головні тези:
- За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на Покровському напрямку знешкодили 330 окупантів, 185 з них — безповоротно.
- Росія здійснила 59 штурмових та наступальних дій на Покровському напрямку протягом доби.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку 26 квітня
Оперативна інформація станом на 22:00 26.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня, агресор здійснив 59 штурмових та наступальних дій.
Висока активність російських окупантів в районах населених пунктів:
Суха Балка,
Єлизаветівка,
Новоторецьке,
Промінь,
Лисівка,
Даченське,
Удачне,
Успенівка,
Преображенка,
Котлярівка,
Андріївка.
За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 330 окупантів, 185 з них — безповоротно.
Також наші захисники знищили:
7 автомобілів,
34 мотоцикли,
1 самохідну артилерійську установку,
14 БпЛА та антену управління БпЛА
Окрім цього, значно пошкодили 10 автомобілів, самохідну артилерійську установку та гармату противника.
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