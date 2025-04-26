ВСУ ликвидировали 185 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали 185 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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С начала суток произошло 162 боевых столкновения, противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 82 авиационных ударов, применив одну ракету и 141 управляемую авиационную бомбу, 919 ударов дронами-камикадзе, совершил почти 5000 артиллерийских. Самым горячим остается Покровское направление.

Главные тезисы

  • По предварительным подсчетам, сегодня украинские воины на Покровском направлении обезвредили 330 оккупантов, 185 из них — безвозвратно.
  • Россия совершила 59 штурмовых и наступательных действий в Покровском направлении в течение суток.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 26 апреля

Оперативная информация по состоянию на 22:00 26.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Интенсивно атакует враг украинских защитников в Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 59 штурмовых и наступательных действий.

Высокая активность российских окупантов в районах населенных пунктов:

  • Сухая Балка,

  • Елизаветовка,

  • Новоторецкое,

  • Луч,

  • Лисовка,

  • Даченское,

  • Удачное,

  • Успеновка,

  • Преображенка,

  • Котляровка,

  • Андреевка.

Восемь боеприкосновений продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 330 оккупантов, 185 из них — безвозвратно.

Также наши защитники уничтожили:

  • 7 автомобилей,

  • 34 мотоцикла,

  • 1 самоходную артиллерийскую установку,

  • 14 БпЛА и антенну управления БпЛА

Кроме того, значительно повредили 10 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и пушку противника.

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