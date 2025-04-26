ВСУ ликвидировали 185 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

С начала суток произошло 162 боевых столкновения, противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 82 авиационных ударов, применив одну ракету и 141 управляемую авиационную бомбу, 919 ударов дронами-камикадзе, совершил почти 5000 артиллерийских. Самым горячим остается Покровское направление.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 26 апреля

Оперативная информация по состоянию на 22:00 26.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Интенсивно атакует враг украинских защитников в Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 59 штурмовых и наступательных действий.

Высокая активность российских окупантов в районах населенных пунктов:

Сухая Балка,

Елизаветовка,

Новоторецкое,

Луч,

Лисовка,

Даченское,

Удачное,

Успеновка,

Преображенка,

Котляровка,

Андреевка.

Восемь боеприкосновений продолжается. Поделиться

По предварительным подсчетам, сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 330 оккупантов, 185 из них — безвозвратно.

Также наши защитники уничтожили:

7 автомобилей,

34 мотоцикла,

1 самоходную артиллерийскую установку,

14 БпЛА и антенну управления БпЛА

Кроме того, значительно повредили 10 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и пушку противника.