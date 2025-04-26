ВСУ ликвидировали 185 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

С начала суток произошло 162 боевых столкновения, противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 82 авиационных ударов, применив одну ракету и 141 управляемую авиационную бомбу, 919 ударов дронами-камикадзе, совершил почти 5000 артиллерийских. Самым горячим остается Покровское направление.
Главные тезисы
- По предварительным подсчетам, сегодня украинские воины на Покровском направлении обезвредили 330 оккупантов, 185 из них — безвозвратно.
- Россия совершила 59 штурмовых и наступательных действий в Покровском направлении в течение суток.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 26 апреля
Оперативная информация по состоянию на 22:00 26.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Интенсивно атакует враг украинских защитников в Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 59 штурмовых и наступательных действий.
Высокая активность российских окупантов в районах населенных пунктов:
Сухая Балка,
Елизаветовка,
Новоторецкое,
Луч,
Лисовка,
Даченское,
Удачное,
Успеновка,
Преображенка,
Котляровка,
Андреевка.
По предварительным подсчетам, сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 330 оккупантов, 185 из них — безвозвратно.
Также наши защитники уничтожили:
7 автомобилей,
34 мотоцикла,
1 самоходную артиллерийскую установку,
14 БпЛА и антенну управления БпЛА
Кроме того, значительно повредили 10 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и пушку противника.
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