Между ВСУ и армией РФ произошло 100 боевых столкновений с начала суток

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 100 боевых столкновений.
Главные тезисы
- На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 40 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций.
- На Курском направлении украинские защитники отбили восемь атак россиян, еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.
Актуальная ситуация на фронте 30 апреля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 30.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Купянском направлении враг совершил четыре штурмовых действия в сторону Петропавловки, Новоосинового и Загрызового.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 21 раз вблизи населенных пунктов Новосергеевка, Надежда, Твердохлебово, Редкодуб, Новое, Новый Мир, Колодцы и в направлении Грековки. До сих пор продолжаются шесть боевых столкновений.
На Краматорском направлении украинские защитники пресекли 15 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Курдюмовки, Андреевки и в районе Временного Яра. Еще шесть боевых столкновений продолжаются.
На Торецком направлении противник пять раз атаковал вблизи Дружбы, Дачного, Дилиевки и в районе Торецкая, два боестолкновения не завершились.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 40 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Калиново, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Надеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и Андреевка Симферополь. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили 33 атаки, семь боевых столкновений продолжаются. Авиационные удары получили Русин Яр, Малиновка, Гродовка, Миролюбовка, Лисовка, Сухой Яр, Покровск.
Сегодня на Новопавловском направлении враг 10 раз атаковал близ Константинополя, Привольного, Свободного Поля и в направлении Отрадного и Богатыря. Три боевых столкновения продолжается до сих пор.
На Гуляйпольском направлении противник наносил авиационные удары по Гуляйполю.
На Ореховском направлении враг четырежды атаковал позиции наших защитников в районах Степного, Лобкового и Каменского.
На Приднепровском направлении враг провел одну безрезультатную атаку. Авиаудару потерпело Томарино.
На Курском направлении украинские защитники отбили восемь атак россиян, еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор. Противник с начала суток нанес три авиационных удара, в общей сложности сбросил по позициям наших войск и населенных пунктах пять управляемых авиационных бомб и совершил 157 артиллерийских обстрелов, в том числе пять — с реактивных систем залпового огня.
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