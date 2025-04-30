Между ВСУ и армией РФ произошло 100 боевых столкновений с начала суток

Сегодня на Новопавловском направлении враг 10 раз атаковал близ Константинополя, Привольного, Свободного Поля и в направлении Отрадного и Богатыря. Три боевых столкновения продолжается до сих пор.

На Курском направлении украинские защитники отбили восемь атак россиян, еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор. Противник с начала суток нанес три авиационных удара, в общей сложности сбросил по позициям наших войск и населенных пунктах пять управляемых авиационных бомб и совершил 157 артиллерийских обстрелов, в том числе пять — с реактивных систем залпового огня.