Між ЗСУ та армією РФ відбулося 100 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 30.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири штурмові дії в бік Петропавлівки, Новоосинового та Загризового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 21 раз поблизу населених пунктів Новосергіївка, Надія, Твердохлібове, Рідкодуб, Нове, Новий Мир, Колодязі та в напрямку Греківки. Дотепер тривають шість бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 15 спроб окупантів просунутися вперед в районах Курдюмівки, Андріївки та в районі Часового Яру. Ще шість бойових зіткнень тривають.

На Торецькому напрямку противник п’ять разів атакував поблизу Дружби, Дачного, Диліївки та в районі Торецька, два боєзіткнення не завершились..