ЗСУ знищили понад 1200 окупантів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1200 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
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Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 1 травня 2025 року на війні проти України становлять близько 953 тисяч 190 осіб, зокрема за попередню добу — ще 1230 осіб.

Головні тези:

  • За період з 24 лютого 2022 року по 1 травня 2025 року ЗСУ знищили понад 1200 окупантів РФ.
  • Бойові втрати російських військ у війні проти України становлять майже 953 тисячі осіб, з великим числом техніки та озброєння.
  • За попередню добу активності ЗСУ у результаті успішних операцій ворог розійшовся зі значними втратами.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про втрати окупантів станом на ранок 1 травня.

Втрати армії РФ

Також російські війська втратили:

танків — 10732 (+3),

бойових броньованих машин — 22364 (+11),

артилерійських систем — 27136 (+45),

РСЗВ — 1375 (+1),

засобів ППО — 1148 (+2),

літаків — 370 (+0),

гелікоптерів — 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 34401 (+112),

крилатих ракет — 3196 (+0),

кораблів / катерів — 28 (+0),

підводних човнів — 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн — 46750 (+139),

спеціальної техніки — 3869 (+0).

Дані уточнюються.

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