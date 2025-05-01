ЗСУ знищили понад 1200 окупантів РФ протягом доби

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 1 травня 2025 року на війні проти України становлять близько 953 тисяч 190 осіб, зокрема за попередню добу — ще 1230 осіб.
Головні тези:
- За період з 24 лютого 2022 року по 1 травня 2025 року ЗСУ знищили понад 1200 окупантів РФ.
- Бойові втрати російських військ у війні проти України становлять майже 953 тисячі осіб, з великим числом техніки та озброєння.
- За попередню добу активності ЗСУ у результаті успішних операцій ворог розійшовся зі значними втратами.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Генеральний штаб ЗСУ повідомив про втрати окупантів станом на ранок 1 травня.
Також російські війська втратили:
танків — 10732 (+3),
бойових броньованих машин — 22364 (+11),
артилерійських систем — 27136 (+45),
РСЗВ — 1375 (+1),
засобів ППО — 1148 (+2),
літаків — 370 (+0),
гелікоптерів — 335 (+0),
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 34401 (+112),
крилатих ракет — 3196 (+0),
кораблів / катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 46750 (+139),
спеціальної техніки — 3869 (+0).
Дані уточнюються.
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