ВСУ уничтожили более 300 единиц вооружения и техники армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 300 единиц вооружения и техники армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 2 мая 2025 года
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За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один пункт управления БпЛА и два вражеских средства ПВО российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1164-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • Всего за прошедший день зафиксировано 199 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 2 мая 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 954 300 (+1 110) человек,

  • танков — 10 741 (+9) ед,

  • боевых бронированных машин — 22 369 (+5) ед,

  • артиллерийских систем — 27 186 (+50) ед,

  • средств ПВО — 1 152 (+4) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 34 539 (+138) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 46 882 (+132) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки армия РФ нанесла по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам три ракетных и 96 авиационных ударов, применила пять ракет и 172 управляемые бомбы.

Более того, враг совершил 5898 обстрелов, из них 61 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 2991 дрон-камикадзе.

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