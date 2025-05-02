ВСУ уничтожили более 300 единиц вооружения и техники армии РФ

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один пункт управления БпЛА и два вражеских средства ПВО российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 2 мая 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.05.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 954 300 (+1 110) человек,

танков — 10 741 (+9) ед,

боевых бронированных машин — 22 369 (+5) ед,

артиллерийских систем — 27 186 (+50) ед,

средств ПВО — 1 152 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 34 539 (+138) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 46 882 (+132) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки армия РФ нанесла по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам три ракетных и 96 авиационных ударов, применила пять ракет и 172 управляемые бомбы.

Более того, враг совершил 5898 обстрелов, из них 61 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 2991 дрон-камикадзе.