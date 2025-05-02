ЗСУ знищили понад 300 одиниць озброєння та техніки армії РФ

Протягом минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, один пункт управління БпЛА та два ворожих засоби ППО російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1164 день широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Загалом протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 2 травня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 954 300 (+1 110) осіб,
танків — 10 741 (+9) од,
бойових броньованих машин — 22 369 (+5) од,
артилерійських систем — 27 186 (+50) од,
засобів ППО — 1 152 (+4) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 34 539 (+138) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 46 882 (+132) од.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби армія РФ завдала по позиціях Сил оборони України та населених пунктах трьох ракетних і 96 авіаційних ударів, застосувала п’ять ракет і 172 керовані бомби.
Ба більше, ворог, здійснив 5898 обстрілів, з них 61 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 2991 дрон-камікадзе.
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