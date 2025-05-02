ЗСУ знищили понад 300 одиниць озброєння та техніки армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 300 одиниць озброєння та техніки армії РФ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 2 травня 2025 року

Протягом минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, один пункт управління БпЛА та два ворожих засоби ППО російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1164 день широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
  • Загалом протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 2 травня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 954 300 (+1 110) осіб,

  • танків — 10 741 (+9) од,

  • бойових броньованих машин — 22 369 (+5) од,

  • артилерійських систем — 27 186 (+50) од,

  • засобів ППО — 1 152 (+4) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 34 539 (+138) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 46 882 (+132) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби армія РФ завдала по позиціях Сил оборони України та населених пунктах трьох ракетних і 96 авіаційних ударів, застосувала п’ять ракет і 172 керовані бомби.

Ба більше, ворог, здійснив 5898 обстрілів, з них 61 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 2991 дрон-камікадзе.

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