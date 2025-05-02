Сили ППО розкрили результати повітряного бою з армією РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО розкрили результати повітряного бою з армією РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Атака Росії на Україну 2 травня - що відомо

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що ППО змогла знищити 64 російських дрони під час нової атаки ворога. Ще 62 безпілотники-імітатори були знешкоджені та не досягли своїх цілей.

Головні тези:

  • Дрони РФ збивали на сході, півночі та в центрі України.
  • Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Атака Росії на Україну 2 травня — що відомо

Протягом ночі 2 травня армія РФ здійснювала атаку 150-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія, Чауда — Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 64 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ також додали, що 62 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Під нові удари ворога потрапили Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголосили захисники українського неба.

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