Сили ППО розкрили результати повітряного бою з армією РФ

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що ППО змогла знищити 64 російських дрони під час нової атаки ворога. Ще 62 безпілотники-імітатори були знешкоджені та не досягли своїх цілей.
Головні тези:
- Дрони РФ збивали на сході, півночі та в центрі України.
- Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
Атака Росії на Україну 2 травня — що відомо
Протягом ночі 2 травня армія РФ здійснювала атаку 150-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія, Чауда — Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ також додали, що 62 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Під нові удари ворога потрапили Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
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