В Україні деякі категорії медиків втратять бронювання — про що йдеться
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні деякі категорії медиків втратять бронювання — про що йдеться

Міністерство оборони України
медик

В Україні розбронюють фахівців, які мають військово-медичну підготовку та потрібні для доукомплектування медичних підрозділів ЗСУ, зокрема Сухопутних військ

Головні тези:

  • Це стосується санітарних інструкторів, фельдшерів і лікарів, зокрема сімейних.
  • Медики зможуть підписати контракт на 1 рік служби, після чого будуть звільнені або зможуть залишитися за власним бажанням.

Деякі категорії медиків будуть розброньовані в Україні

Про це 30 квітня повідомила пресслужба Міноборони.

Це стосується, зокрема, санітарних інструкторів, фельдшерів і лікарів, зокрема сімейних.

За інформацією пресслужби відомства, причиною такого рішення є гострий дефіцит медичних кадрів у військових частинах, що загострився після запровадження 100% бронювання медиків згідно з постановою уряду.

МОЗ і Міноборони разом з обласними департаментами охорони здоров’я визначатимуть конкретних фахівців, які підпадуть під розбронювання. Вони зможуть підписати контракт на 1 рік служби, після чого будуть звільнені або зможуть залишитися за власним бажанням.

Міноборони підкреслює, що йдеться лише про точкове рішення, спрямоване на підсилення фронтової медицини, яка рятує життя військових.

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