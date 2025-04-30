В Україні деякі категорії медиків втратять бронювання — про що йдеться

В Україні розбронюють фахівців, які мають військово-медичну підготовку та потрібні для доукомплектування медичних підрозділів ЗСУ, зокрема Сухопутних військ

Деякі категорії медиків будуть розброньовані в Україні

Про це 30 квітня повідомила пресслужба Міноборони.

Це стосується, зокрема, санітарних інструкторів, фельдшерів і лікарів, зокрема сімейних.

За інформацією пресслужби відомства, причиною такого рішення є гострий дефіцит медичних кадрів у військових частинах, що загострився після запровадження 100% бронювання медиків згідно з постановою уряду.

МОЗ і Міноборони разом з обласними департаментами охорони здоров’я визначатимуть конкретних фахівців, які підпадуть під розбронювання. Вони зможуть підписати контракт на 1 рік служби, після чого будуть звільнені або зможуть залишитися за власним бажанням.

Міноборони підкреслює, що йдеться лише про точкове рішення, спрямоване на підсилення фронтової медицини, яка рятує життя військових.