В Україні деякі категорії медиків втратять бронювання — про що йдеться

В Україні розбронюють фахівців, які мають військово-медичну підготовку та потрібні для доукомплектування медичних підрозділів ЗСУ, зокрема Сухопутних військ
Головні тези:
- Це стосується санітарних інструкторів, фельдшерів і лікарів, зокрема сімейних.
- Медики зможуть підписати контракт на 1 рік служби, після чого будуть звільнені або зможуть залишитися за власним бажанням.
Деякі категорії медиків будуть розброньовані в Україні
Про це 30 квітня повідомила пресслужба Міноборони.
Це стосується, зокрема, санітарних інструкторів, фельдшерів і лікарів, зокрема сімейних.
За інформацією пресслужби відомства, причиною такого рішення є гострий дефіцит медичних кадрів у військових частинах, що загострився після запровадження 100% бронювання медиків згідно з постановою уряду.
МОЗ і Міноборони разом з обласними департаментами охорони здоров’я визначатимуть конкретних фахівців, які підпадуть під розбронювання. Вони зможуть підписати контракт на 1 рік служби, після чого будуть звільнені або зможуть залишитися за власним бажанням.
Міноборони підкреслює, що йдеться лише про точкове рішення, спрямоване на підсилення фронтової медицини, яка рятує життя військових.
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