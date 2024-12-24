Кабмін автоматично продовжив чинні бронювання від мобілізації — на який термін

Кабінет міністрів вирішив автоматично продовжити на місяць чинні бронювання від мобілізації. Таке рішення ухвалили через кібератаку на державні реєстри.
Головні тези:
- Кабмін автоматично продовжив чинні бронювання від мобілізації на місяць через кібератаку на державні реєстри.
- Бронювання, які були чинними станом на 19 грудня, продовжуються автоматично, але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року.
- Роботодавці зможуть відновити бронювання, якщо воно завершилося до кібератаки, після відновлення роботи реєстрів.
- Це рішення дозволяє військовозобов'язаним зберегти чинне бронювання без додаткових процедур у воєнний час.
- Кібератака на державні реєстри України 19 грудня викликала реакцію уряду та вимагає відновлення критично важливої інфраструктури країни.
Кабмін автоматично продовжив чинні бронювання від мобілізації
Яу уточнили у Міністерстві економіки України, таке рішення уряду стосується тих бронювань, які були чинними станом на 19 грудня.
Бронювання, надані Міністерством економіки або через портал "Дія", продовжуються автоматично на місяць, але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року.
У Мінекономіки роз'яснили, що, наприклад, якщо термін дії бронювання працівника закінчувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Якщо ж бронювання завершилося до 19 грудня, тобто до кібератаки — роботодавці зможуть його відновити після відновлення роботи реєстрів.
Кібератака на реєстри України
19 грудня стало відомо про наймасштабнішу кібератаку на держреєстри України.
Як зазначила віцепрем'єрка, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, атаку провели росіяни. Вони спробували порушити роботу критично важливої інфраструктури держави.
Зокрема у "Дії" перестала працювати послуга бронювання співробітників від мобілізації.
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